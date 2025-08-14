До закриття міжбанку, 14 серпня, курс долара знизився на 10 копійок у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 24 копійки у купівлі та продажу.
14 серпня 2025, 17:29
Курс валют: євро подешевшало на міжбанку на 24 копійки
|
Відкриття 14 серпня
|
Закриття 14 серпня
|
Зміни
|
41,50/41,53
|
41,40/41,43
|
10/10
|
48,49/48,51
|
48,25/48,27
|
24/ 24
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,73 грн. Євро купують за 48,20 грн, а продають за 48,80 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,38−41,45, євро — 48,35−48,52 грн.
Джерело: Мінфін
