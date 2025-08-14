Національний банк України встановив на п'ятницю, 15 серпня, офіційний курс гривні на рівні 41,4500 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 6 копійок.
14 серпня 2025, 16:35
Долар подешевшав на 6 копійок: НБУ встановив нові курси валют
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Курс долара
Офіційний курс на 15 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4500 гривень за 1 долар (-0,0649 грн).
Курс євро
Офіційний курс євро становитиме 48,4405 гривень за 1 євро, що на 20 копійок менше ніж у четвер.
Підключайтеся до multi Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі