«Дія» запускає нову послугу соцдопомоги

«Дія» запускає бета-тест нової комплексної послуги — базової соціальної допомоги. Про це повідомляє прес-служба єдиного онлайн-порталу державних послуг і застосунку.

Що відомо

Базова соціальна допомога — це щомісячна виплата для тих, хто вже користується державними програмами соціальної підтримки.

Від подання заявки до зарахування коштів на Дія.Картку — уся процедура буде максимально простою та швидкою.

Взяти участь у тестуванні можуть:

отримувачі допомоги для малозабезпечених сімей;

одинокі матері або батьки, які отримують виплати на дітей;

особи, що отримують тимчасову допомогу на дитину через несплату аліментів іншим із батьків.

Для участі потрібен податковий номер, активований Дія.Підпис та Дія.Картка.

Зареєструватися можна на сайті або в застосунку «Дія»: diia.gov.ua/bazova-sotsialna-dopomoha.