«Дія» запускає бета-тест нової комплексної послуги — базової соціальної допомоги. Про це повідомляє прес-служба єдиного онлайн-порталу державних послуг і застосунку.
14 серпня 2025, 15:36
«Дія» запускає нову послугу соцдопомоги
Що відомо
Базова соціальна допомога — це щомісячна виплата для тих, хто вже користується державними програмами соціальної підтримки.
Від подання заявки до зарахування коштів на Дія.Картку — уся процедура буде максимально простою та швидкою.
Взяти участь у тестуванні можуть:
- отримувачі допомоги для малозабезпечених сімей;
- одинокі матері або батьки, які отримують виплати на дітей;
- особи, що отримують тимчасову допомогу на дитину через несплату аліментів іншим із батьків.
- Для участі потрібен податковий номер, активований Дія.Підпис та Дія.Картка.
Зареєструватися можна на сайті або в застосунку «Дія»: diia.gov.ua/bazova-sotsialna-dopomoha.
Джерело: Мінфін
