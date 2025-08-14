Multi від Мінфін
14 серпня 2025, 14:55

Фриланс-бум в Україні: 56% спеціалістів уже працюють або планують працювати віддалено

Ринок фрилансу в Україні демонструє безпрецедентне зростання. У першому півріччі 2025 року кількість українців, які обрали фриланс-формат, зросла на 83,6% проти аналогічного періоду 2024 року. Основні драйвери змін — наслідки війни, трансформація ринку праці та розвиток цифрових технологій. Про це свідчать дані платформи Freelancehunt.

Ринок фрилансу в Україні демонструє безпрецедентне зростання.
Фото: freepik.com

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

54,5% фрилансерів зазначили, що почали працювати у цьому форматі саме через воєнні обставини. Втрата традиційної роботи, загальна невизначеність, а також бажання гнучкості та фінансової стабільності спонукали багатьох перейти на фриланс.

«Україна швидко трансформується в технологічну державу, що створює сприятливе середовище для розвитку фрилансу», — коментує Олег Топчій, засновник Freelancehunt.

Переосмислення праці: фриланс як нова норма

Опитування Rakuten Viber показує високий рівень підтримки серед українців: 74% бачать у фрилансі переваги, зокрема свободу та незалежність. Лише 5% респондентів мають негативне ставлення до цього формату, вважаючи його нестабільним.

Водночас 26% опитаних уже мають фриланс-досвід, і лише 4% з них оцінили його як негативний. Ще 30% зацікавлені в переході на фриланс у майбутньому.

«Понад половина українців або вже працює на фрилансі, або планує спробувати», — додає Топчій.

Для бізнесу це означає швидкий доступ до вузькопрофільних спеціалістів без необхідності їх штатного залучення. Гнучка модель дозволяє компаніям адаптувати ресурси під конкретні завдання, мінімізуючи витрати.

Покоління Зумерів — рушійна сила трансформації

За даними дослідження «Портрет фрилансера 2024» від компанії Freelancehunt, близько 45% українських фрилансерів становить молодь віком 18−29 років. Це покоління активно освоює цифрові інструменти та інтегрує їх у робочі процеси.

Зокрема, 69% українських фрилансерів уже використовують інструменти на основі штучного інтелекту (AI): 21,9% регулярно, 47,8% — періодично. Лише 12,6% наразі не планують застосовувати AI у своїй роботі.

Глобальні тенденції підтверджують цей тренд. За даними Upwork, 61% зумерів-фрилансерів у США активно працюють з генеративним AI — суттєво більше, ніж їхні однолітки в корпоративному секторі.

У 2024 році у США 52% представників покоління Z та 44% мілленіалів принаймні частково були залучені до фрилансу. Згідно з даними Fiverr, 70% зумерів у світі вже обрали фриланс або планують це зробити найближчим часом. В Україні спостерігається аналогічна динаміка: молоді спеціалісти обирають фриланс як інструмент для міжнародної кар'єри.

Технологічні ніші: що найбільш перспективне

Спеціалісти виділяють кілька напрямків, які демонструють найвищу динаміку зростання:

  • Machine Learning (ML): попит на обробку даних, побудову AI-моделей та автоматизацію процесів стрімко зростає. Проєкти охоплюють фінансовий сектор, медіа, маркетинг тощо.
  • AI змінює відеопродакшен: 80% ринку — за штучним інтелектом. Світовий відеопродакшен переживає технологічну трансформацію. За оцінками експертів, уже найближчими роками до 80% ринку буде охоплено контентом, створеним чи обробленим за допомогою AI-технологій, — від автоматизованої анімації до генерації відео та дубляжу. Для фрилансерів і креативних студій це відкриває нові ніші та дедалі більший попит на AI-відеоінструменти. Той, хто опанує ці технології зараз, отримає перевагу в індустрії завтра.
  • AI-консалтинг: компанії шукають експертів, здатних інтегрувати нові технології (чат-боти, мовні моделі, комп’ютерний зір тощо) у свої процеси.

«Фрилансери, особливо молоді спеціалісти, вже сьогодні демонструють гнучкість та технічну обізнаність, необхідну для роботи з передовими рішеннями», — наголошує Олег Топчій.

Україна як частина глобальної фриланс-екосистеми

Український фриланс-сектор розвивається під впливом як внутрішніх викликів (війна, ринок праці), так і глобальних трендів (AI, дистанційна робота, поколінні зміни). Це створює синергію, що підвищує конкурентоспроможність українських спеціалістів на міжнародному ринку.

Фриланс стає не лише індивідуальним вибором, а й стратегічною опцією для бізнесу. Українські компанії та іноземні замовники мають можливість швидко залучати висококваліфікованих спеціалістів до реалізації інноваційних рішень.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
