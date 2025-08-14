НБУ хоче дозволити ФОПам бути користувачами Системи BankID

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

визначити, що можливість використання системи користувачем (отримання повної чи обмеженої послуги електронної ідентифікації) залежить від застосованого способу його ідентифікації та верифікації абонентом-ідентифікатором, а також відповідності абонента-ідентифікатора вимогам Положення та документів, затверджених рішеннями Ради Системи BankID НБУ;

уточнити, що обов’язковою умовою використання системи користувачем, є його відкритий рахунок у абонента-ідентифікатора;

розширити перелік осіб, що можуть бути користувачами Системи BankID НБУ, включивши до нього фізичних осіб-підприємців;

ввести нові та уточнити визначення деяких діючих термінів, а також запровадити поняття «послуга електронної ідентифікації Системи BankID НБУ» та врегулювати порядок і правила її надання;

визначити, що відносини між абонентами-ідентифікаторами та користувачами щодо використання системи регулюються умовами укладених між ними договорів, які повинні містити вимоги, визначені документами, затвердженими рішеннями Ради Системи BankID НБУ та/або Положенням;

унормувати дії надавача послуг електронної ідентифікації (абонента-ідентифікатора), які він повинен виконати до надання послуги електронної ідентифікації Системи BankID НБУ;

розширити перелік обов’язків надавача послуг електронної ідентифікації (абонента-ідентифікатора) відповідно до вимог Закону, зокрема частини третьої статті 11²;

зобов’язати надавача послуг електронної ідентифікації (абонента-ідентифікатора) передбачити в договорі з користувачем обов’язок користувача щодо: забезпечення користувачем конфіденційності своїх облікових даних доступу та неможливості доступу до них інших осіб; невідкладного повідомлення абонента-ідентифікатора про підозру або факт компрометації облікових даних доступу; проходження процедури актуалізації даних про користувача у спосіб та строки, встановлені у договорі між банком та користувачем; надання абоненту-ідентифікатору інформації про зміну даних користувача, що використовуються для передачі засобами Системи BankID НБУ, до використання послуги електронної ідентифікації.

посилити вимоги до абонента-ідентифікатора щодо забезпечення багатофакторної автентифікації користувачів у системі шляхом обов’язкового застосування динамічної автентифікації;

посилити вимоги до абонентів-ідентифікаторів у частині інформаційної безпеки та захисту інформації в системі;

уточнити вимоги до абонентів щодо оброблення електронних запитів на електронну дистанційну ідентифікацію та електронних підтверджень електронної дистанційної ідентифікації;