Курс валют: євро в банках додало 13 копійок

У четвер, 14 серпня, на готівковому ринку середній курс долара втратив 3 копійки у купівлі та додав 2 копійки у продажу. Євро у покупці додало 13 копійок, а у продажу 5 копійок.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та втратив 3 копійки у продажу. Євро не змінилося у купівлі та додало 3 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,22−41,77 грн. Євро купують за 48,23 грн, а продають за 48,85 грн.

За даними валютного аукціону,в обмінниках долар торгується за 41,40−41,47, євро — 48,40−48,63 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,50−41,53 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,49−48,51 грн/євро.

