Минулої доби українські захисники ліквідували ще 990 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 067 100 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
14 серпня 2025, 8:16
Втрати ворога за 13 серпня: 990 російських окупантів, 5 танків та 191 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1067100 (+990) осіб
- танків — 11104 (+5) од
- бойових броньованих машин — 23130 (+3) од
- артилерійських систем — 31458 (+29) од
- РСЗВ — 1466 (+1) од
- засоби ППО — 1207 (+0) од
- літаків — 421 (+0) од
- гелікоптерів — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 51043 (+191)
- крилаті ракети — 3558 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 58456 (+191)
- спеціальна техніка — 3937 (+0)
