Британець, який викинув на звалище біткоїнів на $900 млн, здався через 12 років

Британець Джеймс Хоуеллс, який втратив на звалищі в місті Ньюпорт жорсткий диск із ключами від $900 млн у біткоїнах, вирішив перестати їх шукати. Про це повідомляє The Daily Mail .

Деталі

Це пов'язано з тим, що суддя заборонив проводити пошуки. Чоловік подавав позов до муніципалітету з відповідною вимогою. «Мені відмовили у можливості навіть розпочати пошуки. Що я ще можу зробити? Що ще мені спробувати на вашу думку?» — сказав Хауеллс.

На питання, чи важко це прийняти, Джеймс відповів ствердно.

«Я б із радістю хоч завтра почав копати, але вони не передумають. Я вірив, що як тільки вартість цього жорсткого диска досягне мільярда доларів, вони схаменуться і скажуть: «Добре, давайте поговоримо і подивимося, чи зможемо ми це здійснити», — поділився він.

Хауеллс додав, що планує розробити власну криптовалюту під назвою Ceiniog Coin, прив'язану до вартості втраченого жорсткого диска, щоб повернути частину грошей.

На початку серпня кілька британських таблоїдів вже писали, що Хауеллс, який 12 років тому втратив на сміттєзвалищі жорсткий диск із ключами від $900 млн у біткоїнах, «остаточно здався». Незабаром сам британець спростував ці повідомлення.

Хауеллс розповідав, що намайнив понад 7,5 тис. BTC у 2009 році, а 2013-го його дівчина випадково викинула жорсткий диск.

2024 року суд відмовив йому в праві на розкопки звалища, апеляцію також було відхилено. Потім він хотів викупити ділянку у нинішніх власників. У результаті влада Ньюпорта заборонила доступ на звалище і навіть виставила охорону.