Курс валют: євро в банках підскочило на 20 копійок

У середу, 13 серпня, на готівковому ринку середній курс долара не змінився у купівлі та у продажу. Євро у покупці додало 10 копійок, а у продажу 20 копійок.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках додав 1 копійку у купівлі та у продажу. Євро додало 14 копійок у купівлі та 19 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,70 грн. Євро купують за 48,00 грн, а продають за 48,70 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,41−41,49, євро — 48,35−48,61 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,47−41,50 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,49−48,51 грн/євро.

