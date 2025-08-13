Минулої доби українські захисники ліквідували ще 890 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 066 110 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
13 серпня 2025, 8:28
Втрати ворога за 12 серпня: 890 російських окупантів, 2 ракети та 99 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1066110 (+890) осіб
- танків — 11099 (+1) од
- бойових броньованих машин — 23127 (+8) од
- артилерійських систем — 31429 (+23) од
- РСЗВ — 1465 (+1) од
- засоби ППО — 1207 (+2) од
- літаків — 421 (+0) од
- гелікоптерів — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 50852 (+99)
- крилаті ракети — 3558 (+2)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 58265 (+46)
- спеціальна техніка — 3937 (+0)
