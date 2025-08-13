Multi від Мінфін
13 серпня 2025, 8:53

Свириденко пообіцяла збільшити розмір стипендій для студентів

Уряд сприяє розвитку молоді, зокрема, підтримує креативні ідеї, надає гранти, підвищує стипендії для обдарованих студентів. Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко під час молодіжного форуму.

Уряд сприяє розвитку молоді, зокрема, підтримує креативні ідеї, надає гранти, підвищує стипендії для обдарованих студентів.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

«На молодіжному форумі почула десятки нових ідей. Про житлову політику, підприємництво, — зазначила Юлія Свириденко. — Багато з них в роботі. Наприклад, гранти для креативних індустрій — презентуємо зовсім скоро. Також плануємо збільшити гранти для молоді за програмою „Власна Справа“ зі 150 тис. до 200 тис. гривень».

Також Прем'єр-міністр повідомила, що з 1 вересня Уряд збільшив розмір президентських стипендій для учнів профтехів до 6 320 грн; для студентів коледжів і технікумів — 7 600 грн; для студентів університетів — 10 000 грн; аспірантів — 23 700 грн.

Школярі, які складуть НМТ на 185+ балів, отримають стипендію Президента — 10 000 грн на рік. Збільшено і кількість таких стипендій до 400.

«Від Президента отримали доручення вже наступного року підвищити стипендії для всіх студентів. Це рішення, яке давно на часі», — повідомила Глава Уряду.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
malfar
malfar
13 серпня 2025, 9:36
#
Ого, як звучить назва! ото студенти заживуть! а у тексті-для обдарованих учнів… а скільки відсотків таких, хто отримує презедентські стипендії?

+
0
Strain
Strain
13 серпня 2025, 10:05
#
Там же написали «Увеличено и количество таких стипендий до 400.»
То есть число студентов таких от 0 до 400.
Но если предположить что количество увеличили значит их таки ближе к максимуму.
Но да очень смешно 400 штук всего=)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Kharakternyk и 10 незареєстрованих відвідувачів.
