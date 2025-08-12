Європа виділила 20 мільйонів євро для українських стартапів

У вівторок, 12 серпня, стартує прийом заявок на нову програму фінансування від Європейської інноваційної ради (EIC) для українських технологічних стартапів та малих і середніх підприємств (МСП). Загальний бюджет програми складає 20 млн євро , а найбільш перспективні проєкти зможуть отримати гранти від 300 тисяч до 500 тисяч євро. Про це повідомляє Український фонд стартапів.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ця ініціатива є продовженням успішного проєкту Seeds of Bravery, який підтвердив значний потенціал української deep-tech екосистеми навіть в умовах війни.

Мета та можливості програми

Головна мета програми — прискорення зростання українських deep-tech стартапів, підтримка розвитку їхніх інноваційних рішень та сприяння інтеграції цих технологій у європейську інноваційну екосистему. Програма також має на меті швидке залучення інвестицій для масштабування українських проєктів.

Гранти доступні для deep-tech стартапів, що працюють у таких галузях, як:

кібербезпека;

штучний інтелект (ШІ) та машинне навчання;

робототехніка та автономні системи;

супутникові, космічні та морські технології;

біо- та відновлювальні технології.

Перевага надаватиметься компаніям з високоефективними інноваційними технологіями, продуктами чи послугами, здатними створювати нові ринки або розширювати існуючі, а також тим, хто має амбіції до значного масштабування. Європейська Комісія особливо заохочує до участі компанії, очолювані жінками.

Вимоги до заявників

Щоб подати заявку, компанія повинна відповідати наступним критеріям:

бути класифікованою як МСП (включаючи стартапи);

бути зареєстрованою в Україні або мати початкову реєстрацію в Україні та бути релокованою до країни ЄС чи асоційованої країни програми Horizon Europe після 24 лютого 2022 року (включно зі стартапами, що отримали стартап-візу в Європі після цієї дати);

мати принаймні одного засновника/співзасновника/топ-менеджера/СЕО/CTO/CSO, який має громадянство України;

мати рівень технологічної готовності (TRL) від 4 до 6−7.

Що отримають відібрані стартапи?

Учасники, відібрані до програми, отримають не лише значний грант від EIC (300 000 — 500 000 євро), а й безкоштовний доступ до послуг EIC Business Acceleration Services (індивідуальний коучинг та заходи). Вони також матимуть право на участь у програмі Fast Track to the EIC Accelerator, яка відкриває шлях до більших грантів та інвестицій від EIC.

Прийом заявок відкривається 12 серпня, а дедлайн реєстрації на програму — 26 листопада.

Подача заявок та деталі за посиланням.