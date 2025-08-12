Multi від Мінфін
12 серпня 2025, 17:03

Супутниковий зв’язок у смартфоні: Україна серед перших підключає Starlink Direct to Cell

Україна, попри повномасштабну війну, стане однією з перших країн у світі, де запрацює технологія Starlink Direct to Cell. Це дозволить українцям залишатися на зв'язку навіть за відсутності покриття мобільної мережі, заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Україна, попри повномасштабну війну, стане однією з перших країн у світі, де запрацює технологія Starlink Direct to Cell.
Фото: t.me/zedigital

Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За його словами, вже успішно протестовано обмін першими текстовими повідомленнями через супутник за допомогою звичайних 4G-смартфонів. Участь у тестуванні взяв гендиректор «Київстар» Олександр Комаров.

Як це працює

Ключова перевага технології Starlink Direct to Cell полягає в тому, що користувачам не потрібно купувати дороге додаткове обладнання. Достатньо мати 4G-смартфон із SIM- або eSIM-карткою. Зв'язок забезпечуватиметься через супутники Starlink, а єдиною умовою для роботи є пряма видимість неба.

Ця технологія дозволить українцям залишатися на зв'язку в найважчих умовах:

  • у віддалених або гірських районах;
  • під час несприятливої погоди;
  • у разі збоїв у роботі мобільної мережі;
  • під час знеструмлень та блекаутів.

Україна — серед лідерів інновацій

«Україна серед перших країн у світі разом із США, Австралією, Японією, Канадою та Новою Зеландією, які запускають технологію Direct to Cell. Попри війну, ми продовжуємо розвивати інноваційні рішення, адже надійний зв’язок для кожного українця — один із наших ключових пріоритетів», — зазначив Федоров.

Наразі технологія проходить етап бета-тестування, а її офіційний запуск заплановано вже цієї осені.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
