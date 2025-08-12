Супутниковий зв’язок у смартфоні: Україна серед перших підключає Starlink Direct to Cell

Україна, попри повномасштабну війну, стане однією з перших країн у світі, де запрацює технологія Starlink Direct to Cell. Це дозволить українцям залишатися на зв'язку навіть за відсутності покриття мобільної мережі, заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, вже успішно протестовано обмін першими текстовими повідомленнями через супутник за допомогою звичайних 4G-смартфонів. Участь у тестуванні взяв гендиректор «Київстар» Олександр Комаров.

Як це працює

Ключова перевага технології Starlink Direct to Cell полягає в тому, що користувачам не потрібно купувати дороге додаткове обладнання. Достатньо мати 4G-смартфон із SIM- або eSIM-карткою. Зв'язок забезпечуватиметься через супутники Starlink, а єдиною умовою для роботи є пряма видимість неба.

Ця технологія дозволить українцям залишатися на зв'язку в найважчих умовах:

у віддалених або гірських районах;

під час несприятливої погоди;

у разі збоїв у роботі мобільної мережі;

під час знеструмлень та блекаутів.

Україна — серед лідерів інновацій

«Україна серед перших країн у світі разом із США, Австралією, Японією, Канадою та Новою Зеландією, які запускають технологію Direct to Cell. Попри війну, ми продовжуємо розвивати інноваційні рішення, адже надійний зв’язок для кожного українця — один із наших ключових пріоритетів», — зазначив Федоров.

Наразі технологія проходить етап бета-тестування, а її офіційний запуск заплановано вже цієї осені.