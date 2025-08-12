За минулий тиждень у межах програми «Доступні кредити 5−7−9%» представники мікро-, малого та середнього бізнесу отримали від банків 556 пільгових кредитів на загальну суму 1,1 млрд грн, зокрема, від банків державного сектору економіки — 442 кредити на 0,8 млрд гривень. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
12 серпня 2025, 13:34
«Доступні кредити 5-7-9%»: з початку року бізнес отримав пільгові кредити на понад 52 мільярди
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
З початку 2025 року підприємці отримали 17 198 кредитів на 52,1 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки — 11 799 кредитів на 24,9 млрд гривень.
За час дії воєнного стану в Україні видано 86 833 кредити на 328,5 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 63 661 кредит на 166,6 млрд грн), з яких станом на 11 серпня поточного року:
- 46,73 млрд грн — на інвестиційні цілі;
- 76,43 млрд грн — на фінансування оборотного капіталу;
- 48,18 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
- 46,19 млрд грн — на переробку сільськогосподарської продукції;
- 2,88 млрд грн — на фінансування енергосервісу;
- 57,28 млрд грн — на антивоєнні цілі;
- 39,1 млрд грн — кредитування в зоні високого воєнного ризику.
Усього з моменту старту програми підписано 121 655 кредитних договорів на 418,2 млрд грн, з них банками державного сектору економіки — 84 137 договорів на 193,2 млрд гривень.
Підбір кредитів готівкою в усіх банках і МФО України
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі