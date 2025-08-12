«Доступні кредити 5-7-9%»: з початку року бізнес отримав пільгові кредити на понад 52 мільярди

За минулий тиждень у межах програми «Доступні кредити 5−7−9%» представники мікро-, малого та середнього бізнесу отримали від банків 556 пільгових кредитів на загальну суму 1,1 млрд грн, зокрема, від банків державного сектору економіки — 442 кредити на 0,8 млрд гривень. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

З початку 2025 року підприємці отримали 17 198 кредитів на 52,1 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки — 11 799 кредитів на 24,9 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні видано 86 833 кредити на 328,5 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 63 661 кредит на 166,6 млрд грн), з яких станом на 11 серпня поточного року:

46,73 млрд грн — на інвестиційні цілі;

76,43 млрд грн — на фінансування оборотного капіталу;

48,18 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

46,19 млрд грн — на переробку сільськогосподарської продукції;

2,88 млрд грн — на фінансування енергосервісу;

57,28 млрд грн — на антивоєнні цілі;

39,1 млрд грн — кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту програми підписано 121 655 кредитних договорів на 418,2 млрд грн, з них банками державного сектору економіки — 84 137 договорів на 193,2 млрд гривень.