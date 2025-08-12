Біткоїн та Ethereum ETF за тиждень залучили майже $574 мільйонів: що нового на крипторинку

Біткоїн та Ethereum ETF залучили майже $574 мільйонів за тиждень

З 4 по 8 серпня 2025 року спостерігався значний приплив капіталу в біржові фонди (ETF), що базуються на біткоїні та Ethereum. Загальна сума чистих надходжень склала майже $574 млн, при цьому ETH-фонди демонструють особливо сильну динаміку.

Біржові фонди на основі Ethereum продовжують приваблювати інвесторів, залучивши за тиждень $326,83 млн, за даними SoSoValue. Це вже 13-й тиждень поспіль, коли сектор ETH-ETF показує позитивну динаміку.

Найбільші притоки коштів у цьому сегменті зафіксували:

FETH від Fidelity — $109,05 млн

ETHA від BlackRock — $105,44 млн

ETHW від Bitwise — $32,63 млн

ETHE від Grayscale — $29,86 млн

ETH від Grayscale — $22,74 млн

Сектор спотових біткоїн-ETF також зафіксував приплив інвестицій на суму $246,75 млн. Однак, динаміка була неоднорідною: кошти розподілялися нерівномірно, і деякі фонди зазнали відтоку.

Серед лідерів за притоком капіталу в біткоїн-ETF були:

IBIT — $188,92 млн

BITB — $62,26 млн

BTC — $30,58 млн

HODL — $25,57 млн

Водночас, три фонди — FBTC, BRRR та ARKB — зафіксували відтік капіталу:

FBTC — $55,18 млн (найбільший відтік)

BRRR — $6,44 млн

ARKB — $5,76 млн

Нагадаємо, що попереднього тижня спотові біткоїн-ETF сумарно втратили $643 млн, що робить поточний тиждень значним покращенням для цього сегменту.

Хакери Embargo викрали понад $34 млн криптоактивів з квітня 2024 року

З квітня 2024 року хакерське угруповання Embargo, що діє за моделлю «програма-вимагач як послуга» (RaaS), зуміло отримати близько $34,2 млн у криптовалютах. Серед їхніх жертв були великі американські організації, такі як American Associated Pharmacies, Memorial Hospital and Manor та Weiser Memorial Hospital, при цьому деякі викупи сягали $1,3 млн.

Аналітики з TRM Labs припускають, що Embargo може бути ребрендингом або наступником відомої хакерської групи BlackCat (ALPHV). Ця підозра базується на кількох технічних збігах:

Використання мови програмування Rust.

Схожий дизайн вебсайту, призначеного для витоків даних.

Перетини у використовуваних криптогаманцях.

Embargo надає свої інструменти афілійованим хакерам, отримуючи частку від кожного викупу, але при цьому зберігає контроль над ключовими аспектами операцій, такими як інфраструктура та переговори з жертвами. На відміну від інших гучних угруповань, Embargo уникає агресивної публічності, що допомагає їм довше залишатися непоміченими для правоохоронних органів.

Основними мішенями для Embargo є компанії у сфері охорони здоров'я, бізнес-послуг та виробництва, особливо у США, де організації зазвичай мають змогу платити вищі викупи. Хакери проникають у мережі через незакриті вразливості, фішингові атаки або заражені вебсайти. Після проникнення вони вимикають системи безпеки та видаляють резервні копії перед шифруванням даних.

Крім того, Embargo застосовує тактику «подвійної ексторсії»: вони не лише шифрують дані, а й викрадають конфіденційну інформацію, погрожуючи опублікувати або продати її в даркнеті. У деяких випадках вони навіть оприлюднюють імена конкретних осіб, щоб посилити тиск на жертву.

За даними TRM Labs, отримані викупи проходять через складну мережу транзакцій, включаючи посередницькі гаманці, ризиковані біржі та навіть платформи, що перебувають під санкціями, такі як Cryptex.net. Приблизно $18,8 млн наразі «заморожені» на невідомих адресах, що, ймовірно, є спробою ускладнити відстеження.

Експерти припускають, що Embargo може використовувати штучний інтелект (ШІ) та машинне навчання для масштабування атак. Це може включати створення реалістичних фішингових повідомлень, автоматичне модифікування шкідливого програмного забезпечення та прискорення операцій. Водночас, ці ж технології активно використовуються й компаніями для захисту від кібератак, від виявлення нетипової активності до автоматичного блокування підозрілих процесів.

Хоча основною мотивацією Embargo є фінансова вигода, аналіз показав, що в деяких інцидентах з'являлися політичні меседжі, що може свідчити про можливі зв'язки з державними структурами.

У TRM Labs підкреслюють, що глибоке розуміння тактик Embargo є критично важливим для підвищення готовності організацій до реагування на сучасні загрози. Угруповання Embargo демонструє, що операції з використанням програм-вимагачів стають все більш технічно складними, гнучкими та здатними швидко еволюціонувати, аби уникнути виявлення.

До Квон може визнати провину у справі про шахрайство на $40 мільярдів — Bloomberg

Співзасновник Terraform Labs До Квон, який є фігурантом гучної кримінальної справи в США про шахрайство на суму $40 млрд, може змінити свою позицію та визнати провину. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на інформацію з судових кіл.

Окружний суддя США Пол Енгельмаєр призначив слухання на 12 серпня 2025 року, вимагаючи від обвинуваченого, 33-річного До Квона, бути готовим чітко пояснити суть вчиненого порушення. Раніше Квон не визнавав себе винним, одночасно беручи участь у тривалих судових баталіях щодо місця його суду — у США чи Південній Кореї.

До Квон тривалий час переховувався від правосуддя після краху Terraform Labs, поки у березні 2023 року його не затримали в аеропорту Подгориці, Чорногорія, з підробленими паспортами під час спроби вилетіти в Дубай.

Terraform Labs та її засновника звинувачують у введенні інвесторів в оману щодо стабільності стейблкоїна UST, а також у неправдивих твердженнях про використання блокчейну компанії платіжним застосунком Chai.

Крах стейблкоїна TerraUSD навесні 2022 року спровокував масштабні потрясіння на крипторинку, ставши одним із чинників подальшого банкрутства таких великих гравців, як FTX, та низки інших компаній.

У 2024 році Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) вже виграла цивільний позов проти До Квона та Terraform. Присяжні визнали доведеним факт введення інвесторів в оману. У рамках врегулювання спору Квон та його компанія погодилися сумарно виплатити $4,47 млрд.

Після цього судового рішення, Terraform Labs оголосила про припинення своєї діяльності, спрямувавши активи, що залишилися, на погашення боргів перед кредиторами.

У США До Квону також висунуто кримінальні звинувачення у шахрайстві та змові з метою його вчинення. Паралельне розслідування ведеться і в Південній Кореї, де йому також висунуто обвинувачення.

Остаточне рішення До Квона щодо визнання провини буде озвучено на слуханні в Окружному суді Південного округу Нью-Йорка. Якщо він погодиться на угоду, це може значно прискорити завершення кримінального процесу.

Гаманець раннього інвестора Ethereum продав ETH на майже $10 мільйонів

11 серпня гаманець часів ICO Ethereum здійснив значну транзакцію, продавши 2300 ETH на суму близько $9,9 млн. Про це повідомили аналітики Lookonchain.

За даними ончейн-аналізу, адреса «0×845…a210c» переказала ці 2300 ETH на криптобіржу Kraken. Після цієї операції на гаманці залишилося 1623 ETH.

Цей користувач є одним з ранніх інвесторів Ethereum: під час ICO він придбав 20 000 ETH всього за $6200. На сьогодні ця сума оцінюється приблизно у $86 млн, що демонструє колосальний ріст вартості.

Варто зазначити, що це не перша операція з цього гаманця. Раніше з нього вже виводили значні обсяги монет:

250 ETH у грудні 2024 року

1000 ETH у лютому 2024 року

3000 ETH наприкінці листопада 2023 року

ICO Ethereum проходило з 22 липня по 2 вересня 2014 року. Тоді було зібрано близько $18,3 млн від продажу понад 60 млн токенів за середньою ціною $0,31 за ETH. Залучені 31 531 BTC були направлені на розробку мережі Ethereum, яку запустили в липні 2015 року. Початкова емісія становила 72 млн ETH, 83% з яких отримали інвестори ICO.