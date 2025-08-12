Курс валют: євро дешевшає в банках та обмінниках

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 1 копійку у купівлі та 3 копійки у продажу. Євро втратило 5 копійок у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,70 грн. Євро купують за 47,90 грн, а продають за 48,65 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,37−41,45, євро — 48,20−48,40 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,36−41,39 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,02−48,04 грн/євро.

