У вівторок, 12 серпня, на готівковому ринку середній курс долара не змінився у купівлі та у продажу. Євро у покупці подешевшало на 10 копійок, а у продажу не змінилося.
12 серпня 2025, 10:40
Курс валют: євро дешевшає в банках та обмінниках
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках втратив 1 копійку у купівлі та 3 копійки у продажу. Євро втратило 5 копійок у купівлі та у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,70 грн. Євро купують за 47,90 грн, а продають за 48,65 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,37−41,45, євро — 48,20−48,40 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,36−41,39 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,02−48,04 грн/євро.
Джерело: Мінфін
