Минулої доби українські захисники ліквідували ще 980 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 065 220 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
12 серпня 2025, 8:16
Втрати ворога за 11 серпня: 980 російських окупантів, 5 танків та 107 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1065220 (+980) осіб
- танків — 11098 (+5) од
- бойових броньованих машин — 23119 (+5) од
- артилерійських систем — 31406 (+26) од
- РСЗВ — 1464 (+2) од
- засоби ППО — 1205 (+1) од
- літаків — 421 (+0) од
- гелікоптерів — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 50753 (+107)
- крилаті ракети — 3556 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 58219 (+106)
- спеціальна техніка — 3937 (+1)
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі