Як боротися зі страхом інвестування інвестору-початківцю

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
12 серпня 2025, 16:00

Як боротися зі страхом інвестування інвестору-початківцю

Інвестор-початківець часто відкладає свій перший крок на ринку. Одні чекають, поки актив «подешевшає», інші хочуть спершу закрити борги або купити нову техніку. Але за цими буденними рішеннями минає час, а ринок продовжує зростати. Здається, що вже пізно, і перша інвестиція знову відкладається. Саме тому важливо усвідомити: ідеального моменту не буде. Про те, як боротися з цим відчуттям і наважитися почати інвестувати розповідає інвестиційний експерт Тимур Трушковський.

Інвестор-початківець часто відкладає свій перший крок на ринку.

Чому з’являється страх інвестувати?

За даними Всесвітнього економічного форуму (2024), 40% людей бояться інвестувати, і основному не через страх втратити гроші, а сумніви, як-от купити на піку, вибрати «не той» актив, втратити все одразу після покупки тощо. І ці думки про потенційно не правильне рішення мають ще більший вплив, ніж втрата коштів.

У новачка на ринку, як правило, ще немає свого негативного досвіду — зате завжди знайдеться чужий. І, як не дивно, саме він найчастіше гальмує старт. Варто лише сказати: «Я думаю почати інвестувати», як обов’язково з’явиться хтось, хто розповість, як «втратив усе» — або як це сталося з другом, колегою чи «одним знайомим». І вже неважливо, що втрата була не на інвестиціях, а на емоціях. Найбільша фінансова помилка — залишитись осторонь.

Як я почав інвестувати?

Мій шлях до інвестування почався несподівано — з настільної гри «Cashflow», яка вперше дала мені відчуття фінансової свободи: коли дохід надходить сам, а базові потреби закриває не робота, а активи. Це звільняє від графіків, керівників і прив’язки до зарплати.

Коли я дізнався, що стану батьком, почав навчатися й отримав сертифікат Інституту корпоративних фінансів США за спеціальностями Investment Advisor та Financial Planner. Я зрозумів, як розробляти системний підхід і куди інвестувати. Це допомогло прибрати страх: новини перестали керувати моїми рішеннями, я відмовився від гри на емоціях і почав інвестувати за планом.

Коли народився син, я чітко сформулював нову мету — створити фінансову свободу і для нього.

У 2021 році я починав, як і більшість інвесторів: заходив у ринок у розпал зростання, піддавався ажіотажу, купував на емоціях і панічно продавав, коли котирування падали. Але одного разу я поставив собі просте запитання: «Що було б, якби я просто купував біткоїн системно, щомісяця, незалежно від ціни?». Виявилося, що якби я діяв дисципліновано, мій капітал на той момент уже подвоївся б — не через вдалий час, а завдяки звичці.

5 кроків для подолання страху інвестувати

Дисципліна на практиці це виглядає просто. Я обрав для себе чітке правило: кожен перший тиждень місяця — мій «інвестиційний шопінг». Незалежно від того, росте ринок чи падає, я регулярно купую частку в компаніях, яким довіряю.

У першу чергу я інвестую для свого сина. Йому зараз півтора року, і найближчі 18 років — це мій інвестиційний шлях заради нього. І щоб не зупинятися на шляху я виділив для себе 5 важливих кроків для регулярного інвестування:

  1. Визначте ціль. Перший крок в інвестуванні — зрозуміти, заради чого ви це робите. Коли з’являється конкретна мета, формується внутрішній вектор: ви починаєте усвідомлювати, куди саме вкладаєте ресурси й навіщо. На старті шлях може здаватися складним, але підказки вже навколо — бренди, якими ви користуєтесь щодня. Одяг, техніка, улюблені магазини — у більшості з них є акції, доступні на фондовому ринку. Саме з цього інтересу починається системне мислення інвестора.
    Водночас не варто плутати симпатію до бренду з інвестуванням. Популярність ще не гарантує успіху — приклад Nokia, яка свого часу здавалася непохитним лідером, це підтверджує.

  2. Побудуйте системність. Встановіть просте правило: інвестуйте фіксований відсоток доходу — 5%, 10% або іншу суму. Головне — дотримуватися цього регулярно. Інвестовані гроші працюють на вас, і навіть старт з 3% уже стане важливим кроком у формуванні капіталу. Це схоже на сніжну кулю: спершу важко, але з часом рух набирає швидкість і силу.

  3. Почніть з ETF. Якщо ви поки не готові глибоко занурюватися в аналіз ринку, розгляньте цей інструмент. ETF — це інвестиційний фонд, що вже містить набір акцій, облігацій та інших активів. Купуючи його, ви інвестуєте одразу в цілий кошик, що допомагає зменшити ризики. Такий підхід не потребує багато часу чи спеціальних знань, а прибутковість, хоч і помірна, часто є стабільною.

  4. Інвестуйте в знання. На старті ви можете чути сумніви чи застереження навіть від близьких. Проте більшість історій невдач пов’язані з браком знань. Щоб уникнути чужих помилок, варто інвестувати не лише гроші, а й час. Дорогі курси не обов’язкові — сьогодні достатньо безкоштовних якісних матеріалів: відео, статей, блогів. Знання допоможуть відрізнити реальні ризики від інформаційного шуму, сформувати власну стратегію та зберегти фокус.

  5. Аналізуйте витрати. Перший крок до фінансової незалежності — розуміти, куди йдуть гроші. Ведіть облік у застосунку, таблиці чи навіть у нотатках. Записуйте все: від комунальних послуг до ранкової кави. Уже через кілька тижнів ви побачите, які витрати можна оптимізувати, а що справді важливе.


Найскладніше — це почати

Страх перед інвестуванням виникає у кожного, хто тільки починає. Але ця емоція не повинна зупиняти. Навпаки — це виклик перед новими можливостями, який можна подолати через нові знання, системний підхід і планування.

Не чекайте ідеального моменту або повної впевненості. Почніть з малого — наприклад, визначте 3−5% від доходу для інвестицій. Робіть це регулярно, без відкладення «на потім». Навіть невеликі суми можуть принести прибуток та фінансову свободу, що згодом стане вашою звичкою.

З часом страх минає. А інвестиції починають працювати на вас і для майбутнього.

Джерело: Мінфін
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами