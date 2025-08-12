Як боротися зі страхом інвестування інвестору-початківцю

Інвестор-початківець часто відкладає свій перший крок на ринку. Одні чекають, поки актив «подешевшає», інші хочуть спершу закрити борги або купити нову техніку. Але за цими буденними рішеннями минає час, а ринок продовжує зростати. Здається, що вже пізно, і перша інвестиція знову відкладається. Саме тому важливо усвідомити: ідеального моменту не буде. Про те, як боротися з цим відчуттям і наважитися почати інвестувати розповідає інвестиційний експерт Тимур Трушковський.

Чому з’являється страх інвестувати?

За даними Всесвітнього економічного форуму (2024), 40% людей бояться інвестувати, і основному не через страх втратити гроші, а сумніви, як-от купити на піку, вибрати «не той» актив, втратити все одразу після покупки тощо. І ці думки про потенційно не правильне рішення мають ще більший вплив, ніж втрата коштів.

У новачка на ринку, як правило, ще немає свого негативного досвіду — зате завжди знайдеться чужий. І, як не дивно, саме він найчастіше гальмує старт. Варто лише сказати: «Я думаю почати інвестувати», як обов’язково з’явиться хтось, хто розповість, як «втратив усе» — або як це сталося з другом, колегою чи «одним знайомим». І вже неважливо, що втрата була не на інвестиціях, а на емоціях. Найбільша фінансова помилка — залишитись осторонь.

Як я почав інвестувати?

Мій шлях до інвестування почався несподівано — з настільної гри «Cashflow», яка вперше дала мені відчуття фінансової свободи: коли дохід надходить сам, а базові потреби закриває не робота, а активи. Це звільняє від графіків, керівників і прив’язки до зарплати.

Коли я дізнався, що стану батьком, почав навчатися й отримав сертифікат Інституту корпоративних фінансів США за спеціальностями Investment Advisor та Financial Planner. Я зрозумів, як розробляти системний підхід і куди інвестувати. Це допомогло прибрати страх: новини перестали керувати моїми рішеннями, я відмовився від гри на емоціях і почав інвестувати за планом.

Коли народився син, я чітко сформулював нову мету — створити фінансову свободу і для нього.

У 2021 році я починав, як і більшість інвесторів: заходив у ринок у розпал зростання, піддавався ажіотажу, купував на емоціях і панічно продавав, коли котирування падали. Але одного разу я поставив собі просте запитання: «Що було б, якби я просто купував біткоїн системно, щомісяця, незалежно від ціни?». Виявилося, що якби я діяв дисципліновано, мій капітал на той момент уже подвоївся б — не через вдалий час, а завдяки звичці.

5 кроків для подолання страху інвестувати

Дисципліна на практиці це виглядає просто. Я обрав для себе чітке правило: кожен перший тиждень місяця — мій «інвестиційний шопінг». Незалежно від того, росте ринок чи падає, я регулярно купую частку в компаніях, яким довіряю.



У першу чергу я інвестую для свого сина. Йому зараз півтора року, і найближчі 18 років — це мій інвестиційний шлях заради нього. І щоб не зупинятися на шляху я виділив для себе 5 важливих кроків для регулярного інвестування:

Визначте ціль. Перший крок в інвестуванні — зрозуміти, заради чого ви це робите. Коли з’являється конкретна мета, формується внутрішній вектор: ви починаєте усвідомлювати, куди саме вкладаєте ресурси й навіщо. На старті шлях може здаватися складним, але підказки вже навколо — бренди, якими ви користуєтесь щодня. Одяг, техніка, улюблені магазини — у більшості з них є акції, доступні на фондовому ринку. Саме з цього інтересу починається системне мислення інвестора.

Водночас не варто плутати симпатію до бренду з інвестуванням. Популярність ще не гарантує успіху — приклад Nokia, яка свого часу здавалася непохитним лідером, це підтверджує. Побудуйте системність. Встановіть просте правило: інвестуйте фіксований відсоток доходу — 5%, 10% або іншу суму. Головне — дотримуватися цього регулярно. Інвестовані гроші працюють на вас, і навіть старт з 3% уже стане важливим кроком у формуванні капіталу. Це схоже на сніжну кулю: спершу важко, але з часом рух набирає швидкість і силу. Почніть з ETF. Якщо ви поки не готові глибоко занурюватися в аналіз ринку, розгляньте цей інструмент. ETF — це інвестиційний фонд, що вже містить набір акцій, облігацій та інших активів. Купуючи його, ви інвестуєте одразу в цілий кошик, що допомагає зменшити ризики. Такий підхід не потребує багато часу чи спеціальних знань, а прибутковість, хоч і помірна, часто є стабільною. Інвестуйте в знання. На старті ви можете чути сумніви чи застереження навіть від близьких. Проте більшість історій невдач пов’язані з браком знань. Щоб уникнути чужих помилок, варто інвестувати не лише гроші, а й час. Дорогі курси не обов’язкові — сьогодні достатньо безкоштовних якісних матеріалів: відео, статей, блогів. Знання допоможуть відрізнити реальні ризики від інформаційного шуму, сформувати власну стратегію та зберегти фокус. Аналізуйте витрати. Перший крок до фінансової незалежності — розуміти, куди йдуть гроші. Ведіть облік у застосунку, таблиці чи навіть у нотатках. Записуйте все: від комунальних послуг до ранкової кави. Уже через кілька тижнів ви побачите, які витрати можна оптимізувати, а що справді важливе.



Найскладніше — це почати

Страх перед інвестуванням виникає у кожного, хто тільки починає. Але ця емоція не повинна зупиняти. Навпаки — це виклик перед новими можливостями, який можна подолати через нові знання, системний підхід і планування.

Не чекайте ідеального моменту або повної впевненості. Почніть з малого — наприклад, визначте 3−5% від доходу для інвестицій. Робіть це регулярно, без відкладення «на потім». Навіть невеликі суми можуть принести прибуток та фінансову свободу, що згодом стане вашою звичкою.

З часом страх минає. А інвестиції починають працювати на вас і для майбутнього.