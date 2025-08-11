Курс євро за один день знизився на 24 копійки й наближається до 47 грн. Водночас курс долара також падає, але не так стрімко. Про це свідчать дані міжбанківських торгів 11 серпня.
11 серпня 2025, 17:40
Євро на міжбанку падає й наближається до 47 грн
Відкриття 11 серпня
Закриття 11 серпня
Зміни
41,41/41,44
41,36/41,39
5/5
48,30/48,33
48,06/48,09
24/24
Офіційний курс: на вівторок, 12 серпня, НБУ встановив такий курс долара: 41,4490 грн. Це на 6 копійок більше, ніж у понеділок (41,3895). Водночас курс євро на вівторок був встановлений на позначці — 48,1969, що на 1 копійку більше, ніж у понеділок (48,1939).
Середній курс на готівковому ринку: 41,20−41,70 грн/долар, 48,00−48,65 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,38−41,48, євро — 48,25−48,45 грн.
Джерело: Мінфін
