Євро на міжбанку падає й наближається до 47 грн

Курс євро за один день знизився на 24 копійки й наближається до 47 грн. Водночас курс долара також падає, але не так стрімко. Про це свідчать дані міжбанківських торгів 11 серпня.

Валюта Відкриття 11 серпня Закриття 11 серпня Зміни долар 41,41/41,44 41,36/41,39 5/5 євро 48,30/48,33 48,06/48,09 24/24

Офіційний курс: на вівторок, 12 серпня, НБУ встановив такий курс долара: 41,4490 грн. Це на 6 копійок більше, ніж у понеділок (41,3895). Водночас курс євро на вівторок був встановлений на позначці — 48,1969, що на 1 копійку більше, ніж у понеділок (48,1939).

Середній курс на готівковому ринку: 41,20−41,70 грн/долар, 48,00−48,65 грн за євро.

Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,38−41,48, євро — 48,25−48,45 грн.

