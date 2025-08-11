Невідомий «кит» скупив Ethereum майже на $1 мільярд за тиждень

Невідомий великий інвестор протягом останнього тижня агресивно скуповував криптовалюту Ethereum , придбавши 221 166 ETH на суму близько $1 мільярда. Ця масована закупівля збіглася з ралі активу, в результаті якого його капіталізація перевищила платіжного гіганта Mastercard . Про це у понеділок, 11 серпня, пише Cointelegraph.

Деталі закупівлі та реакція ринку

Згідно з даними аналітичної платформи Lookonchain, лише за останню добу ця організація придбала Ethereum на $212 мільйонів. Для зберігання активів використовується шість різних гаманців, а закупівлі здійснювалися через великі інституційні платформи, як-от Galaxy Digital, FalconX та BitGo.

На тлі цього ралі, ринкова капіталізація Ethereum у понеділок злетіла до $523 мільярдів, перевищивши ринкову вартість Mastercard ($519 млрд). Ціна самого активу вперше за довгий час перетнула позначку в $4000 і на момент публікації становила $4332.

Інституційний та корпоративний попит

Агресивні закупівлі відбуваються на тлі зростання інтересу до Ethereum з боку великих гравців. За даними Glassnode, кількість адрес, що зберігають понад 10 000 ETH, досягла річного максимуму.

Крім того, публічні компанії також активно поповнюють свої корпоративні резерви. За даними CoinGecko, за останній тиждень вони додали на свої баланси понад 304 000 ETH на суму понад $1,3 мільярда. Левову частку придбала компанія BitMine Immersion Technologies, яка купила ETH на понад $900 млн.

