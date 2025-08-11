Multi від Мінфін
11 серпня 2025, 14:48

Альтсезон ще не почався: аналітики фіксують слабке зростання крипторинку

Поточне зростання криптовалютного ринку демонструє найслабшу динаміку альткоїнів відносно біткоїна за весь поточний цикл. Це може свідчити про те, що справжній «сезон альткоїнів» ще попереду, однак інвесторам варто запастися терпінням. Про це йдеться в аналітичному огляді ринку від CryptoQuant.

Поточне зростання криптовалютного ринку демонструє найслабшу динаміку альткоїнів відносно біткоїна за весь поточний цикл.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Динаміка ринку у поточному циклі

Аналіз графіків, що порівнюють динаміку біткоїна (BTC), альткоїнів з великою капіталізацією (топ-20) та альткоїнів з середньою/малою капіталізацією, показує кілька етапів:

  • Початок 2024 року: Це був найсильніший період для альткоїнів, який найбільше нагадував справжній «сезон альткоїнів». Тоді, протягом короткого часу, альткоїни, особливо з середньою та малою капіталізацією, значно випереджали біткоїн за темпами зростання.
  • Кінець 2024 — початок 2025 року: Відбулася друга хвиля зростання альткоїнів, однак цього разу біткоїн зберіг своє домінування і показав кращу динаміку.
  • Поточний момент: Спостерігається найслабша реакція альткоїнів за весь цикл. Їхнє зростання значно відстає від біткоїна, що може вказувати на те, що ринок перебуває лише на початковій стадії.

Динаміка алтьсезону / Джерело: CryptoQuant

Що таке «сезон альткоїнів» і як його розпізнати?

«Сезон альткоїнів» (Altseason) — це період на криптовалютному ринку, коли альткоїни (всі криптовалюти, окрім біткоїна) починають масово та стрімко зростати в ціні, значно випереджаючи динаміку самого біткоїна.

Цей феномен зазвичай відбувається за таким сценарієм:

  • Спочатку зростає біткоїн: Великий капітал заходить на ринок, купуючи найвідоміший та найнадійніший криптоактив — біткоїн. Його ціна стрімко зростає.
  • Фіксація прибутку та перетікання капіталу: Коли зростання біткоїна сповільнюється, інвестори починають фіксувати прибутки. Частину цих грошей вони переводять у більш ризиковані, але потенційно більш дохідні активи — альткоїни.
  • Починається «сезон альткоїнів»:Капітал спочатку перетікає у великі та відомі альткоїни (як-от Ethereum), а згодом — у менш капіталізовані та більш спекулятивні монети, викликаючи їхнє вибухове зростання.

Головним індикатором для визначення «сезону альткоїнів» є індекс домінування біткоїна (BTC Dominance). Коли цей індекс починає стрімко падати, це означає, що частка альткоїнів у загальній капіталізації крипторинку зростає, що і є ознакою altseason.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
