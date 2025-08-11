Відтепер українці можуть ще швидше і зручніше розпочинати власну справу: е-Підприємець на порталі Дія дозволяє не лише зареєструвати ФОП онлайн, а й одразу обрати банк та відкрити рахунок — без черг, без паперів.
àбанк приєднався до сервісу е-Підприємець спільно з Мінцифрою та Mastercard
Як оформити ФОП через е-Підприємець:
1️⃣ Зареєструйтесь як ФОП на порталі Дія;
2️⃣ Оберіть àбанк як фінансового партнера;
3️⃣ Миттєво відкрийте рахунок онлайн.
Переваги для клієнтів, які обирають àбанк:
✔️ Безкоштовне відкриття рахунку;
✔️ Безкоштовне обслуговування;
✔️ Віртуальна картка одразу після відкриття рахунку.
«Ми раді бути частиною важливого цифрового процесу. Ми знаємо, що підприємництво в Україні має починатися з простоти, швидкості та зручності. Саме це ми й створюємо разом із державою та партнерами. Для àбанку комфорт клієнта — завжди в пріоритеті, тому ми робимо усе, щоб наші сервіси були інтуїтивно зрозумілими, технологічними та максимально зручними з першого кліку,» — коментує керівник напрямку малого і середнього бізнесу Олександр Ніколенко.
Завдяки е-Підприємцю кожен охочий може розпочати власну справу без зайвих бар'єрів — швидко, зручно і повністю онлайн. Це ще один крок до цифрової економіки, де почати бізнес — просто.
