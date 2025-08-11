Політика високих процентних ставок, яку проводить Національний банк, не здатна суттєво вплинути на інфляцію в Україні, оскільки зростання цін має переважно немонетарний характер і зумовлене збільшенням витрат виробників.
11 серпня 2025, 11:31
Чому політика дорогих грошей не допомагає боротися з інфляцією в Україні
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі - 3
— 73% беЗпредел властей + ущерб от боевіх действий
— 10% монополия в енергосфере
— 5% підняті податки
— … оставшееся — прочие фактори