Rozetka оцінила збитки через війну в понад 100 млн грн

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
11 серпня 2025, 10:51

Rozetka оцінила збитки через війну в понад 100 млн грн

Через повномасштабну війну збитки онлайн-ритейлера Rozetka перевищили 100 млн грн. Компанія зазнала 22 прямих влучання, магазини мережі постраждали щонайменше у 14 містах. Водночас компанія продовжує відкривати нові офлайн-точки. За час війни її мережа зросла удвічі, до 549 магазинів. Про це пише Forbes.ua.

Через повномасштабну війну збитки онлайн-ритейлера Rozetka перевищили 100 млн грн.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

З 2022 року Rozetka зазнала 22 прямих влучання, за словами співзасновника ритейлера Владислава Чечоткіна.

За 3,5 роки магазини мережі постраждали щонайменше у 14 містах, зокрема в Луцьку, Чернівцях, Одесі, Херсоні, Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі, Кременчуці, Краматорську, Ізюмі, Чугуєві, Харкові, Києві та Покровську. «Серед працівників не було жертв», — повідомляють у пресслужбі Rozetka.

Найбільших втрат компанія зазнала в Харкові — там зруйновано сім магазинів. Один із магазинів у Чугуєві постраждав тричі. У Кременчуці — згорів разом із ТЦ «Амстор».

У Києві пошкоджено три власні магазини, один із яких пережив п’ять влучань, а також три франчайзингові — один довелося релокувати через повне руйнування. Два магазини — у Кременчуці та Києві — були зруйновані настільки, що відновленню не підлягають. Ще один — у Покровську — компанія закрила.

«Динаміка ударів показує, що у перші роки повномасштабного вторгнення найбільше влучань та руйнувань припадало на території, що були окуповані та деокуповані — південь, південний схід та Київська область», — розповідають у пресслужбі. У 2024-му пошкоджень зазнали також офіс і склад компанії.

Питання фінансових втрат у компанії не коментують, однак мова йде про понад 100 млн грн збитків, пов’язаних з руйнуваннями інфраструктури та втратою товару, вказано в пресрелізі. Окрім втрати товару, характерні пошкодження після атак — тріщини на фасадах, вибиті вікна, зруйновані склопакети, пошкоджені лайтбокси та вивіски, зіпсований інтерʼєр магазинів.

Rozetka оперативно відновлює роботу після ударів. У компанії діє внутрішній протокол, який дає змогу відкривати магазини за кілька годин після дозволу поліції. «Компанія навчилася швидко реагувати і відновлювати роботу — у більшості випадків це відбувається впродовж доби», — повідомляють у пресслужбі.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає agfromua.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами