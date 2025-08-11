Rozetka оцінила збитки через війну в понад 100 млн грн

Через повномасштабну війну збитки онлайн-ритейлера Rozetka перевищили 100 млн грн. Компанія зазнала 22 прямих влучання, магазини мережі постраждали щонайменше у 14 містах. Водночас компанія продовжує відкривати нові офлайн-точки. За час війни її мережа зросла удвічі, до 549 магазинів. Про це пише Forbes.ua.

Деталі

З 2022 року Rozetka зазнала 22 прямих влучання, за словами співзасновника ритейлера Владислава Чечоткіна.

За 3,5 роки магазини мережі постраждали щонайменше у 14 містах, зокрема в Луцьку, Чернівцях, Одесі, Херсоні, Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі, Кременчуці, Краматорську, Ізюмі, Чугуєві, Харкові, Києві та Покровську. «Серед працівників не було жертв», — повідомляють у пресслужбі Rozetka.

Найбільших втрат компанія зазнала в Харкові — там зруйновано сім магазинів. Один із магазинів у Чугуєві постраждав тричі. У Кременчуці — згорів разом із ТЦ «Амстор».

У Києві пошкоджено три власні магазини, один із яких пережив п’ять влучань, а також три франчайзингові — один довелося релокувати через повне руйнування. Два магазини — у Кременчуці та Києві — були зруйновані настільки, що відновленню не підлягають. Ще один — у Покровську — компанія закрила.

«Динаміка ударів показує, що у перші роки повномасштабного вторгнення найбільше влучань та руйнувань припадало на території, що були окуповані та деокуповані — південь, південний схід та Київська область», — розповідають у пресслужбі. У 2024-му пошкоджень зазнали також офіс і склад компанії.

Питання фінансових втрат у компанії не коментують, однак мова йде про понад 100 млн грн збитків, пов’язаних з руйнуваннями інфраструктури та втратою товару, вказано в пресрелізі. Окрім втрати товару, характерні пошкодження після атак — тріщини на фасадах, вибиті вікна, зруйновані склопакети, пошкоджені лайтбокси та вивіски, зіпсований інтерʼєр магазинів.

Rozetka оперативно відновлює роботу після ударів. У компанії діє внутрішній протокол, який дає змогу відкривати магазини за кілька годин після дозволу поліції. «Компанія навчилася швидко реагувати і відновлювати роботу — у більшості випадків це відбувається впродовж доби», — повідомляють у пресслужбі.