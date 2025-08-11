Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1000 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 064 240 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
11 серпня 2025, 8:16
Втрати ворога за 10 серпня: 1000 російських окупантів, 4 танки та 191 БПЛА
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Втрати ворога
- особового складу — близько 1064240 (+1000) осіб
- танків — 11093 (+4) од
- бойових броньованих машин — 23114 (+7) од
- артилерійських систем — 31380 (+37) од
- РСЗВ — 1462 (+2) од
- засоби ППО — 1204 (+0) од
- літаків — 421 (+0) од
- гелікоптерів — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 50646 (+191)
- крилаті ракети — 3556 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 58113 (+131)
- спеціальна техніка — 3936 (+0)
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі