Ethereum закріпився на рівні понад $4 000, біткоїн торгується вище $118 000

У суботу, 9 серпня, курс Ethereum подолав позначку в $4 000, уперше за вісім місяців. При чому актив закріпився на цьому рівні і зараз, 10 серпня, його ціна становить $4 218. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За добу актив зріс всього на 0,56%, проте тижневе зростання становить 22%.

Також варто зазначити зростання вартості Ethereum щодо біткоїна. За даними TradingView, за місяць цей показник зріс на 40%.

Експерти вважають, що за цим трендом стоять два головні чинники: збільшення інтересу з боку великих інституційних гравців і корекція вартості активу, який тепер менше недооцінений відносно біткоїна.

На момент написання новини ціна біткоїна становить близько $118 370. За добу актив зріс на 0,79%, за тиждень — на 4,18%.