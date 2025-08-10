Кабмін пропонує збільшити строки оплати штрафів за порушення ПДР, зафіксовані камерами

Кабінет Міністрів України пропонує змінити правила оплати штрафів за порушення правил дорожнього руху, зафіксовані камерами автоматичної фіксації. Згідно із законопроєктом № 13614 , зареєстрованим у парламенті, пропонується збільшити термін добровільної сплати штрафу з 10 до 15 днів.

Наразі водії мають лише 10 днів на сплату таких штрафів, що є коротшим терміном порівняно з 15 днями, передбаченими для інших адміністративних правопорушень. Це часто призводить до прострочення оплати, після чого сума штрафу подвоюється.

«Правопорушник має вкрай короткий строк для сплати штрафу. У зв’язку з цим непоодинокими є випадки незначного прострочення такої сплати, що… має наслідком стягнення вже подвійного розміру штрафу. В результаті збільшується кількість постанов, що оскаржуються», — йдеться у пояснювальній записці до документа.

Окрім збільшення терміну добровільної сплати, також пропонується продовжити строк примусового виконання постанови з 30 днів до 3 місяців. Це відповідатиме загальному терміну, визначеному законом «Про виконавче провадження».

Ці зміни мають на меті спростити процес оплати для водіїв, зменшити кількість прострочень і подвійних штрафів, а також знизити навантаження на судову систему через оскарження постанов.

