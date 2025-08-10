Минулої доби українські захисники ліквідували ще 950 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 063 240 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
10 серпня 2025, 9:00
Втрати ворога за 9 серпня: 950 російських окупантів, 1 танк та 140 БПЛА
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Втрати ворога
- особового складу — близько 1063240 (+950) осіб
- танків — 11089 (+1) од
- бойових броньованих машин — 23107 (+4) од
- артилерійських систем — 31343 (+70) од
- РСЗВ — 1460 (+4) од
- засоби ППО — 1204 (+0) од
- літаків — 421 (+0) од
- гелікоптерів — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 50455 (+140)
- крилаті ракети — 3556 (+1)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 57982 (+126)
- спеціальна техніка — 3936 (+0)
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Коментарі