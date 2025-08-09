Національний банк протягом тижня, з 4 по 8 серпня, на міжбанківському валютному ринку купив $0,05 млн і продав $842,60 млн. Чистий продаж валюти становив $842,55 млн проти $639,10 млн минулого тижня. Про це свідчать дані НБУ.
9 серпня 2025, 10:16
НБУ за тиждень продав на міжбанку понад $840 мільйонів
Таким чином Нацбанк збільшив продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $203,45 млн.
З початку року НБУ на міжбанку:
- купив $37,76 млн;
- продав $21 617,38 млн;
- чистий продаж валюти — $21 579,62 млн.
Джерело: Мінфін
