НБУ за тиждень продав на міжбанку понад $840 мільйонів

Національний банк протягом тижня, з 4 по 8 серпня, на міжбанківському валютному ринку купив $0,05 млн і продав $842,60 млн. Чистий продаж валюти становив $842,55 млн проти $639,10 млн минулого тижня. Про це свідчать дані НБУ.