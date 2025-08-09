Минулої доби українські захисники ліквідували ще 940 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 062 290 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
9 серпня 2025, 9:03
Втрати ворога за 8 серпня: 940 російських окупантів, 5 танків та 147 БПЛА
Втрати ворога
особового складу — близько 1062290 (+940) осіб
танків — 11088 (+5) од
бойових броньованих машин — 23103 (+1) од
артилерійських систем — 31273 (+41) од
РСЗВ — 1456 (+0) од
засоби ППО — 1204 (+1) од
літаків — 421 (+0) од
гелікоптерів — 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 50315 (+147)
крилаті ракети — 3555 (+0)
кораблі / катери — 28 (+0)
підводні човни — 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни — 57856 (+125)
спеціальна техніка — 3936 (+0)
Джерело: Мінфін
