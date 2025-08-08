Євро зростає: Чого чекати на валютному ринку (відео)

Що буде з курсом долара і євро в Україні протягом наступного тижня? У новому відео розбираємо основні фактори, які вплинуть на валютний ринок: рішення Трампа щодо санкцій, ситуацію на фронті, дії НБУ та бюджетні виплати всередині країни.

На курс пари євро/долар також тисне різниця між ставками ФРС США і ЄЦБ, що створює валютні «гойдалки» на зовнішніх ринках і відбивається на курсі в Україні. Чи зросте попит на євро? Скільки валюти витратить НБУ? І в якому коридорі триматиметься гривня цього тижня — дивіться у випуску.

У цьому відео експерт розкаже: