Що буде з курсом долара і євро в Україні протягом наступного тижня? У новому відео розбираємо основні фактори, які вплинуть на валютний ринок: рішення Трампа щодо санкцій, ситуацію на фронті, дії НБУ та бюджетні виплати всередині країни.
8 серпня 2025, 15:23
Євро зростає: Чого чекати на валютному ринку (відео)
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
На курс пари євро/долар також тисне різниця між ставками ФРС США і ЄЦБ, що створює валютні «гойдалки» на зовнішніх ринках і відбивається на курсі в Україні. Чи зросте попит на євро? Скільки валюти витратить НБУ? І в якому коридорі триматиметься гривня цього тижня — дивіться у випуску.
У цьому відео експерт розкаже:
- що буде впливати на валютний ринок і курс,
- як рішення США щодо санкцій вплинуть на курс гривні,
- які прогнози щодо котирувань на міжбанку й готівковому ринку,
- чому інвестори обирають євро, а не долар.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі - 1