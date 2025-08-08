Ринок первинного житла в Україні: попит удвічі менший за пропозицію попри зростання будівництва

Український ринок первинного житла переживає непрості часи: за перше півріччя 2025 року попит на новобудови був на 50−60% нижчим за пропозицію. Це відбувається попри те, що обсяги будівництва зросли в середньому на 30% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Про це розповів Віктор Козачок, співзасновник компанії Kovcheg Developer.

Чому попит відстає від пропозиції

За словами експерта, головною причиною низького попиту залишається невизначеність, спричинена війною. Йдеться про:

Особисту безпеку проживання в певних містах.

Ризики ворожих атак.

Загальну нестабільність.

Додатковими факторами, що ускладнюють рішення про купівлю житла, є рівень інфляції, валютні коливання та недостатній рівень доходів громадян.

«Розуміємо, що війна триває, ворог завдає значної шкоди країні. В таких умовах розвиток будівельної сфери стає одним із факторів не лише „виживання“, а й розвитку економіки», — зазначив девелопер, підкреслюючи складність завдання для будівельників, які попри обставини продовжують розвивати галузь та виводити на ринок нові якісні проєкти.

Нерівномірний попит

Віктор Козачок звертає увагу на нерівномірний розподіл попиту на первинне житло по Україні:

Найбільша частка — близько 40% — припадає на західні області (Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Закарпатську).

Понад 25% сконцентровано у Києві та столичному передмісті.

Приблизно 15% покупців обирають Одесу та її околиці.

На решту регіонів припадає лише близько 20% попиту.

Простежується чітка залежність: чим далі від фронту — тим більший попит на новобудови.

Що впливає на рішення придбати нове житло

Експерт назвав основні чинники, які впливають на рішення покупців придбати житло в новобудові:

Безпека регіону та житлового комплексу. Наявність бомбосховищ та рівень захисту від обстрілів.

Темпи та якість будівництва. Дотримання графіків, своєчасне введення в експлуатацію та прозорість усіх етапів.

Технічні характеристики та інфраструктура ЖК. Енергоефективність, транспортна доступність, наявність ремонту, продумана соціально-побутова інфраструктура, якість планувань та сервісне обслуговування. Покупців цікавить інфраструктура для відпочинку, роботи та проживання з дітьми.

Ціни та механізми придбання. Ціни на якісні об'єкти комфорт та бізнес-класу варіюються від $1 200 до $2 500 за м². Попит значною мірою залежить від можливостей купівлі на виплат або в іпотеку.

Інвестиційний потенціал. Первинне житло дедалі частіше розглядається як джерело пасивного прибутку (7−11% річних у доларовому еквіваленті для дохідних будинків та апарт-готелів).

Майбутнє ринку: концептуальні проєкти та «втеча від мегаполісів»

Козачок зазначає, що первинний ринок сьогодні надзвичайно різноманітний. У великих містах доцільно зводити масштабні житлові комплекси. Водночас для західних областей характерний розвиток індивідуальних, концептуальних проєктів з унікальною архітектурою та сервісами.

«Покупців цікавить рекреаційна інфраструктура, можливість літнього та зимового відпочинку, пакет сервісних послуг тощо. Крім того, важливим є бажання жити в умовах „соціального комфорту“ — ми називаємо це „втечею від мегаполісів“», — підкреслив експерт. Він також додав, що для багатьох майбутня нерухомість є і «запасним аеродромом», і власним курортом, і джерелом доходу одночасно.

Прогнозується, що найближчі 5 років залишатимуться актуальними тенденції, закладені ще 2−3 роки тому: будівництво багатофункціональних ЖК, розвиток курортної нерухомості та поява нових апарт-форматів з сервісним обслуговуванням. Класичні багатоквартирні будинки також не втратять позицій, особливо в обласних центрах.

«Головне, що може об'єднати сучасне житло, — це концепція, безпека, комфорт, якість та інфраструктура», — підсумував Козачок.