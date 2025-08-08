У п'ятницю, 8 серпня, на готівковому ринку середній курс долара знизився на 5 копійок у купівлі та на 3 копійки у продажу. Євро у покупці подешевшало на 2 копійки, а у продажу подорожчало на 1 копійку.
Курс валют: долар у банках подешевшав на 5 копійок
Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та продажу. Євро втратило 5 копійок у купівлі та продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,25−41,75 грн. Євро купують за 48,05 грн, а продають за 48,70 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,43−41,50, євро — 48,30−48,50 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,43−41,46 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,27−48,29 грн/євро.
