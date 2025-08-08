Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 040 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 060 350 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
8 серпня 2025, 8:01
Втрати ворога за 7 серпня: 1 040 російських окупантів, 7 танків та 238 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1061350 (+1040) осіб
- танків — 11083 (+7) од
- бойових броньованих машин — 23102 (+7) од
- артилерійських систем — 31232 (+52) од
- РСЗВ — 1456 (+0) од
- засоби ППО — 1203 (+0) од
- літаків — 421 (+0) од
- гелікоптерів — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 50168 (+238)
- крилаті ракети — 3555 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 57731 (+126)
- спеціальна техніка — 3936 (+0)
