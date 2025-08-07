До закриття міжбанку, 7 серпня, курс долара знизився на 5 копійок у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 20 копійок у купівлі та на 18 копійок у продажу.
7 серпня 2025, 17:31
Курс валют: євро різко подешевшало на міжбанку
|
Відкриття 7 серпня
|
Закриття 7 серпня
|
Зміни
|
41,48/41,51
|
41,43/41,46
|
5/5
|
48,44/48,45
|
48,24/48,27
|
20/18
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,30−41,78 грн. Євро купують за 48,07 грн, а продають за 48,69 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,43−41,50, євро — 48,35−48,55 грн.
