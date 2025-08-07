Multi від Мінфін
7 серпня 2025, 16:43

«Шаги» замість «копійок»: в НБУ назвали дедлайн для запуску

Виведення з обороту копійок та перехід на шаги наразі залежать від ухвалення Верховною Радою відповідного законодавства. Для цього рішення потрібна політична воля. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Національного банку України Андрій Пишний.

Виведення з обороту копійок та перехід на шаги наразі залежать від ухвалення Верховною Радою відповідного законодавства.
Фото: Віталій Носач

<

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Він висловив сподівання, що шаги замість копійок вдасться запровадити хоча б до 2 вересня 2026 року — на 30-річчя української гривні, або ж навіть і раніше.

«Ми зобов'язані це зробити — повернути питому українську історичну назву розмінній монеті. Вона в нас є, і це не копійка. Копійка — це шматок москви, який у нас залишається в кишені, на наших цінниках, а головне, — в голові», — відзначив він.

На думку Пишного, допоки остаточно не буде вирішено питання з копійками, грошова реформа 1996 року остаточно не буде завершена.

«Бо ця купка сміття, яку залишила тут москва, поєднує нас з нею, мінськом і тирасполем. Бо більше ніде немає копійки, як розмінної фракції національної валюти. Вони залишили її тут свідомо», — переконаний голова НБУ.

Монети в Україні

Після запровадження шагів, відзначив Пишний, буде поступове вилучення з обігу розмінної монети номіналом 10 копійок, але впродовж наступних кількох років монета номіналом 50 копійок ще буде залишатися в обігу.

«На неї є попит збоку торгівлі. Це означає, що ми повинні будемо підтримувати і докарбовувати якусь частину цих монет», — додав він.

Наразі, за словами Пишного, майже 1 млрд 400 млн монет номіналом 50 копійок перебувають в обігу. І щороку НБУ має докарбовувати їх, щоб підтримувати якість готівкового обігу. «І ми повинні з огляду на те, що немає рішення Верховної Ради, докарбовувати знову цього року 20 млн монет номіналом 50 копійок», — пояснив він.

В НБУ відзначають, що жодних додаткових витрат з державного бюджету заміна і перехід з проросійської назви «копійка» на питому українську назву «шаг» не вимагає. Власне, як і не буде одномоментного вилучення копійок з обігу.

«Просто в якийсь момент будуть ходити одночасно два види розмінної монети — 50 копійок і 50 шагів», — додав Пишний.

Національний банк України не відмовляється від ідеї перейменувати «копійки» на «шаги». Це рішення є принциповим, попри поступове виведення з готівкового обігу розмінних монет,

Коментувати

Коментарі - 5

+
+44
Я. ..
Я. ..
7 серпня 2025, 16:49
#
«„Ми зобов’язані це зробити — повернути питому українську історичну назву розмінній монеті. Вона в нас є, і це не копійка. Копійка — це шматок москви, який у нас залишається в кишені, на наших цінниках, а головне, — в голові“, — відзначив він.»

Та спору нема, тільки зараз більше взагалі немає куди кошти витрачати і от це нагальне питання, без котрого в буквальному сенсі слова неможливо рухатися далі, і корупції немає, і на ЗСУ донатити не треба, бо в ЗСУ вже все є, і ВПО з окупованих територій не потребують нині житла, умови життя аля Нью Васюки, і тепер можна перейменувати всі вулиці, знищити всі пам`ятники тридцятирічної давнини і перейменувати копійки, котрими невідомо хто користується?

Холопам вдовблять в голови шо це «патріотично» і холопи будуть кричати:-УРРРААА, ПЄРЄМОГА!

А корупціонери будуть рахувати прибуток з відкатів на тендерах на всілякі розробки дизайну та підготовки заготовок під монети :)
+
+15
Gari4ek
Gari4ek
7 серпня 2025, 17:33
#
Які копійки-шаги, якщо в обігу залишились лише 50 копійок. 10 копійок збираються вилучати. Поки узгодження пройде час, а там зникнуть і 50. Мудаки, нічим зайнятися ((((
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
7 серпня 2025, 18:10
#
10 копійок поки не збираються вилучати — їх скоро перестануть карбувати…

Звісно, що років через 5 або й меньше і 50 копійок зникнуть з обігу,
але в бухобліку залишиться назва «копійка» назавжди…
+
0
andriytavs
andriytavs
7 серпня 2025, 17:36
#
Після війни буде деномінація 1:100, тоді і з’являться шаги.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
7 серпня 2025, 18:12
#
Або перейдуть на евровалюту по курсу обміну 1:50
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 12 незареєстрованих відвідувачів.
