Національний банк України встановив на 8 серпня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,4564 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 15 копійок.
7 серпня 2025, 16:02
Долар значно подешевшав: Нацбанк оновив курси валют
Курс долара
Офіційний курс на 8 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4564 гривень за 1 долар (-0,1546 грн). Це мінімальний рівень з 16 червня (41,4466 гривень).
Курс євро
Офіційний курс євро становитиме 48,276 гривень за 1 євро (-0,0094 грн).
Джерело: Мінфін
