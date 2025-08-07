Долар значно подешевшав: Нацбанк оновив курси валют

Національний банк України встановив на 8 серпня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,4564 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 15 копійок.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Офіційний курс на 8 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4564 гривень за 1 долар (-0,1546 грн). Це мінімальний рівень з 16 червня (41,4466 гривень).

Офіційний курс євро становитиме 48,276 гривень за 1 євро (-0,0094 грн).

Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту