7 серпня 2025, 14:49

Тарифи Трампа б'ють по майнерах біткоїнів у США: імпорт обладнання переорієнтовується за кордон

Американські майнери біткоїнів готуються до сповільнення зростання після того, як Білий дім запровадив високі взаємні імпортні тарифи на обладнання для майнінгу з Південно-Східної Азії. Про це заявив головний операційний директор Luxor Technology Ітан Вера в інтерв'ю The Block.

Американські майнери біткоїнів готуються до сповільнення зростання після того, як Білий дім запровадив високі взаємні імпортні тарифи на обладнання для майнінгу з Південно-Східної Азії.
Фото: pixabay.com

Після закінчення 90-денної тарифної паузи, оголошеної президентом США Дональдом Трампом у квітні під час торговельної реформи «Дня визволення», Білий дім 31 липня остаточно затвердив нові взаємні тарифи на імпорт майнінгових установок з ключових виробничих центрів.

Нові тарифи та їхній вплив

Нові ставки, які набули чинності 7 серпня, включають 19% взаємний тариф на ASIC-майнери, імпортовані з Індонезії, Малайзії та Таїланду. Це збільшує загальні імпортні збори для цих країн до 21,6%. Тариф для Індонезії був затверджений після торговельних консультацій, для Малайзії його знизили з попередніх 25%, а для Таїланду — з 36%.

Імпортні мита США на обладнання з Китаю поки що залишаються без змін, як було оголошено 29 липня. Наразі діє 10% базовий взаємний тариф до 12 серпня, плюс додаткова 20% надбавка, специфічна для Китаю.

Це означає, що загальний тариф на імпорт майнінг-машин з Китаю становить 57,6%, хоча раніше розглядалася ставка до 145%. США та Китай принципово домовилися про продовження тарифної паузи ще на 90 днів, але це рішення ще очікує остаточного затвердження.

Хоча ставки мит знизилися порівняно з попередніми пропозиціями, до другого терміну Трампа майнінгові машини типу ASIC, які імпортувалися з Малайзії, Таїланду та Індонезії, обкладалися стандартним ввізним митом США на рівні приблизно 2,6%. Обладнання з Китаю також потрапляло під це базове мито в 2,6%, але додатково обкладалося ще 25% митом.

Переорієнтація ринку

Головний операційний директор Luxor, компанії, що надає технології та послуги для майнінгу біткоїнів, заявив, що тарифи вже зменшують попит з боку клієнтів у США та перенаправляють потік обладнання до країн з більш сприятливими імпортними режимами, таких як Канада.

«Ми в цілому прогнозуємо зниження зростання в США, що призведе до перенаправлення майнінг-обладнання на закордонні ринки з більш сприятливими імпортними тарифами. З тарифами 21,6%, США тепер є однією з найменш конкурентоспроможних юрисдикцій для ввезення машин, і майнери розглядають Канаду та інші ринки», — сказав Вера.

Наслідки для ринку вживаних майнерів

Фірми, що мають запаси вживаних майнерів у США, також можуть виграти від цієї ситуації.

«Ми вважаємо, що вживані ASIC-майнерів, що базуються в США, матимуть значне зростання цін, оскільки вони зростуть на 20% і більше, що буде вигідно для майнерів, яків вже мають обладнная в країні», — сказав COO Luxor.

Проте, хоча погляди Luxor перегукуються з поглядами багатьох майнінгових компаній, вони також контрастують з думкою сінгапурської публічної майнінгової компанії BitFuFu.

Голова та генеральний директор BitFuFu Лео Лу раніше цього тижня заявив The Block, що американські майнери можуть використовувати відносно дешеві та все більш відновлювані джерела енергії в країні, щоб підтримувати конкурентоспроможну операційну маржу, навіть якщо початкові витрати на обладнання зростуть.

BitFuFu стверджує, що налагодила місцеві партнерства для оптимізації операцій у таких штатах, як Оклахома, Техас і Колорадо, що дозволяє їй поглинати вплив тарифів, розширюючи свою присутність у США, і інші компанії можуть зробити те саме.

Подолання впливу тарифної політики Трампа

Незважаючи на підтримку Трампом криптоіндустрії та його бажання зробити США «центром майнінгу біткоїнів», компанії в галузі поспішають скоригувати свої коротко- та довгострокові плани, намагаючись подолати вплив тарифної політики президента.

Більшість обладнання для майнінгу біткоїнів розробляється за межами США, причому в галузі історично домінує Antminer, лінійка продуктів китайської компанії Bitmain Technologies.

Тому підвищення імпортних тарифів на необхідне обладнання сильно впливає на прибутковість галузі та ціни акцій публічних майнінгових компаній у країні.

Вигода для росії

У травні Вера розповів The Block, що, на його думку, найбільшу вигоду від нових тарифів отримає росія, якщо їх повністю застосують до всього ланцюга постачання в індустрії. Це пов’язано з тим, що ринок майнінгу у світі починає змінюватися, а зростання у США сповільнюється.

За його словами, російські майнінгові компанії зможуть купувати обладнання дешевше, а китайський капітал дедалі частіше вкладатиметься саме в росію. Водночас інвестори зі США та Європи, ймовірно, активніше вкладатимуть гроші в Канаду, Північну Європу, Ефіопію, Бразилію, Аргентину, Чилі та Парагвай.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
