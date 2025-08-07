Які навички працівників зараз найважливіші для світових технологічних компаній

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 серпня 2025, 18:00

Які навички працівників зараз найважливіші для світових технологічних компаній

Консалтингова компанія McKinsey підготувала звіт Technology Trends Outlook в якому проаналізувала 13 проривних технологічних трендів, які можуть суттєво трансформувати глобальний бізнес. Про те, яких навичок, відповідно до звіту, найчастіше потребують роботодавці технологічного сектору і які вміння мають потенційні працівники, розповів заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован.

Консалтингова компанія McKinsey підготувала звіт Technology Trends Outlook в якому проаналізувала 13 проривних технологічних трендів, які можуть суттєво трансформувати глобальний бізнес.

Технологічні тренди включають: розвиток автономних ШІ агентів; загальний розвиток ШІ, включно з генеративним та аналітичним AI; технології виробництва спеціалізованих чіпів для AI тренування, інференсу, пам’яті, мереж передачі даних; нові мережеві технології (Advanced connectivity); гібридні хмарні рішення; AR/VR; кібер безпеку; квантові обчислення, автономну робототехніку; автономні транспортні засоби; біотехнологію, генну інженерію, синтетичну біологію; супутники, ракети, космічні системи зв’язку й стеження, міжпланетну інфраструктуру; відновлювану енергію, батареї, зелені технології.

Звіт також включає в себе оцінку потреб в робочій силі / STEM талантах для розвитку цих трендів. McKinsey підійшов до оцінки талантів таким чином:

Попит на таланти: вони спочатку проаналізували частоту (в %) вказання тих чи інших skills, які компанії вказують в своїх постах і показав топ 7 skills у відкритих вакансіях в галузі тренду, проранжовані від найбільш затребуваного до менш. Кількість оголошень про вакансії отримана з власної Платформи організаційних даних McKinsey, яка зберігає ліцензовані знеособлені дані з публічно доступних професійних профілів та оголошень про роботу. Дані переважно зібрані з англомовних країн.

Пропозиція талантів: а потім подивились, як багато людей вказують ці skills в своїх резюме, і порахували, наскільки пропозиція кадрів відповідає попиту. Якщо навички часто згадуються в оголошеннях, але рідко в резюме, це сигнал про дефіцит таланту. Так McKinsey побудував таку собі карту «розриву талантів» для кожного тренду: де бракує фахівців, і які саме навички треба розвивати.

На базі звіту McK я швидко створив ось таку просту табличку, яка включає в себе:

а) всі тренди;

б) топ 3 Tech skills required в кожному з трендів;

в) наявність таких skills у талантів (у % в резюме на позиції в цих галузях);

г) skill, який найменше представлений в резюме (показаний зеленим в передостанньому стовпчику) — тобто тут найбільший розрив талантів зараз;

д) skill, який найбільше представлений в резюме (червоний колір в останньому стовпчику) — тут перенасичення людей, які вказали ці skills при поданні на вакансії в тій чи іншій галузі.

Я також розфарбував Tech Talent availability:

  • якщо ви бачите зелений колір в клітинці Excel, то цей skill зараз в великому нереалізованому попиті в цій трендовій галузі;
  • жовтий колір показує помірний геп в талантах, який все одно треба закривати;
  • помаранчевий та червоний кольори показують, що при пошуку роботи в цій галузі у вас буде багато конкурентів, які також вказали такий же skill, яким ви володієте.

Мені здається, ця табличка дозволяє зробити / візуалізувати декілька цікавих висновків:

1. Є універсальні скіли, які відкривають доступ до різних галузей: знання Python (відкриває двері в Agentic AI, AI, Semiconductors, Cloud, Robotics, Quantum), Machine learning (в попиті AI, Agentic AI, Robotics, Bioengineering), загальні знання ШІ (Immersive, Quantum, Cybersecurity). Взагалі ШІ — універсальна технологія загального призначення, яка має попит зараз майже в кожній галузі та бізнес-функції.

2. Є сфери/тренди, в яких точно є дефіцит талантів — Quantum tech, Immersive reality, Advanced connectivity, Green tech. Напевно, це перспективні галузі для навчання з точки зору поки що низької конкуренції талантів.

3. Розуміння як працювати з AWS, знання 5G технологій, GPU серед найдефіцитніших скілів у звіті в окремих галузях. Вони мають <20% охоплення в резюме, при цьому входять у топ потреб ринку.

4. В той же час є скіли, в яких вже досить висока конкуренція, а відповідно вам не будуть платити багато за ваші унікальні знання: Java, Linux, Prompt Engineering, C++, Data analysis.

5. Також є галузі в яких напевно починають шукати інших спеціалістів: наприклад, на Bioengineering подається дуже багато біологів (що зрозуміло); також як на Robotics та Space technologies — спеціалістів в Manufacturing. Але таких спеціалістів там вже значно більше, ніж вакансій.

6. Скіли, які багато людей вказують в окремих галузях:

  • в Bioengineering — Data analysis (якщо ви хочете розвиватися в цій галузі, то краще як мінімум вказувати Біостатистику — таких спеціалістів ще не так багато);
  • якщо хочете займатися Mobility або Self driving cars, то знайте, що в той час, коли Fleet management все ще в попиті для компаній типу Tesla або Waymo, таких спеціалістів також дуже багато. Краще розвивати навички в сфері UX для автономних девайсів.
  • для Cybersecurity — ризик-менеджерів або Blockchain специалістів теж вже багато, краще розвиватися в сфері Incident response протоколів або Threat intelligence.

Одна з ключових порад у звіті McKinsey — звертати увагу не лише на окремі технологічні тренди, а й на їхню комбінаторну силу. Я також думаю, що саме на перетині технологій народжуються найбільші прориви.

Думаю, що студентам STEM спеціальностей варто обирати навчання тим скілам, які поки що рідко зустрічаються в резюме, але мають стабільний попит на ринку з урахуванням технологічних трендів.

Для професіоналів же стратегія може бути в комбінуванні своїх уже наявних навичок із тими, які зараз у дефіциті, щоби залишатися конкурентоспроможними в нових галузях в майбутньому.

Читайте також: Завершення епохи ChatGPT: попереду — ШІ, що вчиться сам

А університетам і освітнім програмам, напевно, прийшов час оновити карікулуми відповідно до технотрендів і цільово закривати «вузькі місця» на ринку талантів, які вже чітко позначені, і також починати будувати міждисциплінарні програми.

Автор:
Рашкован Владислав
Заступник виконавчого директора Рашкован Владислав
Міжнародний валютний фонд
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 13 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами