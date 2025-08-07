Які навички працівників зараз найважливіші для світових технологічних компаній

Консалтингова компанія McKinsey підготувала звіт Technology Trends Outlook в якому проаналізувала 13 проривних технологічних трендів, які можуть суттєво трансформувати глобальний бізнес. Про те, яких навичок, відповідно до звіту, найчастіше потребують роботодавці технологічного сектору і які вміння мають потенційні працівники, розповів заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован.

Технологічні тренди включають: розвиток автономних ШІ агентів; загальний розвиток ШІ, включно з генеративним та аналітичним AI; технології виробництва спеціалізованих чіпів для AI тренування, інференсу, пам’яті, мереж передачі даних; нові мережеві технології (Advanced connectivity); гібридні хмарні рішення; AR/VR; кібер безпеку; квантові обчислення, автономну робототехніку; автономні транспортні засоби; біотехнологію, генну інженерію, синтетичну біологію; супутники, ракети, космічні системи зв’язку й стеження, міжпланетну інфраструктуру; відновлювану енергію, батареї, зелені технології.

Звіт також включає в себе оцінку потреб в робочій силі / STEM талантах для розвитку цих трендів. McKinsey підійшов до оцінки талантів таким чином:

Попит на таланти: вони спочатку проаналізували частоту (в %) вказання тих чи інших skills, які компанії вказують в своїх постах і показав топ 7 skills у відкритих вакансіях в галузі тренду, проранжовані від найбільш затребуваного до менш. Кількість оголошень про вакансії отримана з власної Платформи організаційних даних McKinsey, яка зберігає ліцензовані знеособлені дані з публічно доступних професійних профілів та оголошень про роботу. Дані переважно зібрані з англомовних країн.

Пропозиція талантів: а потім подивились, як багато людей вказують ці skills в своїх резюме, і порахували, наскільки пропозиція кадрів відповідає попиту. Якщо навички часто згадуються в оголошеннях, але рідко в резюме, це сигнал про дефіцит таланту. Так McKinsey побудував таку собі карту «розриву талантів» для кожного тренду: де бракує фахівців, і які саме навички треба розвивати.

На базі звіту McK я швидко створив ось таку просту табличку, яка включає в себе:

а) всі тренди;

б) топ 3 Tech skills required в кожному з трендів;

в) наявність таких skills у талантів (у % в резюме на позиції в цих галузях);

г) skill, який найменше представлений в резюме (показаний зеленим в передостанньому стовпчику) — тобто тут найбільший розрив талантів зараз;

д) skill, який найбільше представлений в резюме (червоний колір в останньому стовпчику) — тут перенасичення людей, які вказали ці skills при поданні на вакансії в тій чи іншій галузі.

Я також розфарбував Tech Talent availability:

якщо ви бачите зелений колір в клітинці Excel, то цей skill зараз в великому нереалізованому попиті в цій трендовій галузі;

жовтий колір показує помірний геп в талантах, який все одно треба закривати;

помаранчевий та червоний кольори показують, що при пошуку роботи в цій галузі у вас буде багато конкурентів, які також вказали такий же skill, яким ви володієте.

Мені здається, ця табличка дозволяє зробити / візуалізувати декілька цікавих висновків:

1. Є універсальні скіли, які відкривають доступ до різних галузей: знання Python (відкриває двері в Agentic AI, AI, Semiconductors, Cloud, Robotics, Quantum), Machine learning (в попиті AI, Agentic AI, Robotics, Bioengineering), загальні знання ШІ (Immersive, Quantum, Cybersecurity). Взагалі ШІ — універсальна технологія загального призначення, яка має попит зараз майже в кожній галузі та бізнес-функції.

2. Є сфери/тренди, в яких точно є дефіцит талантів — Quantum tech, Immersive reality, Advanced connectivity, Green tech. Напевно, це перспективні галузі для навчання з точки зору поки що низької конкуренції талантів.

3. Розуміння як працювати з AWS, знання 5G технологій, GPU серед найдефіцитніших скілів у звіті в окремих галузях. Вони мають <20% охоплення в резюме, при цьому входять у топ потреб ринку.

4. В той же час є скіли, в яких вже досить висока конкуренція, а відповідно вам не будуть платити багато за ваші унікальні знання: Java, Linux, Prompt Engineering, C++, Data analysis.

5. Також є галузі в яких напевно починають шукати інших спеціалістів: наприклад, на Bioengineering подається дуже багато біологів (що зрозуміло); також як на Robotics та Space technologies — спеціалістів в Manufacturing. Але таких спеціалістів там вже значно більше, ніж вакансій.

6. Скіли, які багато людей вказують в окремих галузях:

в Bioengineering — Data analysis (якщо ви хочете розвиватися в цій галузі, то краще як мінімум вказувати Біостатистику — таких спеціалістів ще не так багато);

якщо хочете займатися Mobility або Self driving cars, то знайте, що в той час, коли Fleet management все ще в попиті для компаній типу Tesla або Waymo, таких спеціалістів також дуже багато. Краще розвивати навички в сфері UX для автономних девайсів.

для Cybersecurity — ризик-менеджерів або Blockchain специалістів теж вже багато, краще розвиватися в сфері Incident response протоколів або Threat intelligence.

Одна з ключових порад у звіті McKinsey — звертати увагу не лише на окремі технологічні тренди, а й на їхню комбінаторну силу. Я також думаю, що саме на перетині технологій народжуються найбільші прориви.

Думаю, що студентам STEM спеціальностей варто обирати навчання тим скілам, які поки що рідко зустрічаються в резюме, але мають стабільний попит на ринку з урахуванням технологічних трендів.

Для професіоналів же стратегія може бути в комбінуванні своїх уже наявних навичок із тими, які зараз у дефіциті, щоби залишатися конкурентоспроможними в нових галузях в майбутньому.

А університетам і освітнім програмам, напевно, прийшов час оновити карікулуми відповідно до технотрендів і цільово закривати «вузькі місця» на ринку талантів, які вже чітко позначені, і також починати будувати міждисциплінарні програми.