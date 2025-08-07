ПУМБ підвищив ліміт онлайн-кредитування для ФОП до 3 млн грн

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 серпня 2025, 15:30

ПУМБ підвищив ліміт онлайн-кредитування для ФОП до 3 млн грн

Перший український міжнародний банк (ПУМБ) розширює можливості кредитного продукту «всеБІЗНЕС» для фізичних осіб-підприємців. Відтепер максимальна сума фінансування, яку можна отримати швидко та повністю онлайн, без застави та поручителів, становить 3 млн грн.

Перший український міжнародний банк (ПУМБ) розширює можливості кредитного продукту «всеБІЗНЕС» для фізичних осіб-підприємців.

Отримати кредит можна у мобільному застосунку ПУМБ Бізнес у кілька кроків:

  1. Завантажити застосунок (для нових клієнтів банку) та заповнити коротку заявку

  2. Відкрити рахунок ФОП — швидко через інтеграцію з «Дія»

  3. Підписати кредитний договір — навіть у вихідний день, у застосунку або web-банкінгу

  4. Отримати кошти — миттєво на рахунок ФОП

«Ми віримо в український малий бізнес і прагнемо бути не просто банком, а справжнім партнером. Збільшення кредитного ліміту вдвічі — це наша відповідь на запит підприємців, які не бояться розвивати свій бізнес навіть у складні часи. Ми розуміємо, що швидкий доступ до фінансування — це ключ до розвитку, і саме тому розширюємо можливості онлайн-кредитування бізнесу, щоб бути поруч у найважливіші моменти», — зазначає Віктор Харковець, директор департаменту мікрокредитування ПУМБ.

Умови кредитування:

  • Сума: до 3 млн грн

  • Строк: до 36 місяців

  • Комісія: щомісячна — від 1,6% до 2%; разова — від 1 до 1,5%. Діє акція: для нових клієнтів — 0% разова комісія на 12 місяців

  • Без застави та поруки

  • Без обмежень по строку діяльності ФОП

  • Рішення — протягом одного дня, а для ФОП, які обслуговуються в ПУМБ, банк рахує ліміти автоматично

  • Можливість використання коштів частинами у межах встановленого ліміту

З початку цього року онлайн-кредитом «всеБІЗНЕС» вже скористалися понад 10 тис. підприємців, переважно у сфері торгівлі та послуг. Загалом вони отримали понад 2 млрд грн кредитних коштів.

Нагадаємо, кредитний продукт «всеБІЗНЕС» від ПУМБ здобув перше місце в номінації «Найкращий кредитний продукт для бізнесу» за версією фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2024.

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) — є найбільшим українським універсальним банком з приватним капіталом, який 34 роки стабільно працює на банківському ринку України. Банку довіряють 149 тис. корпоративних клієнтів і понад 1,9 млн клієнтів — фізичних осіб. ПУМБ входить до переліку системно важливих для України банків.

АТ «ПУМБ». Державна реєстрація банків № 73 від 23.12.1991 р. Банківська ліцензія НБУ № 8 від 06.10.2011 р.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами