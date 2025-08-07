Курс валют: долар в банках дорожчає

У четвер, 7 серпня, на готівковому ринку середній курс долара не змінився в купівлі та додав 5 копійок в продажу. Євро втратило 10 копійок у купівлі та не змінилося у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився в купівлі та у продажу. Євро втратило 11 копійок в купівлі та 10 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,35−41,90 грн. Євро купують за 47,80 грн, а продають за 48,50 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,45−41,55, євро — 48,09−48,30 грн.

Міжбанк відкрився в діапазоні 41,48−41,51 грн/$. Торги по євро проходять на рівні 48,44−48,45 грн/євро.

