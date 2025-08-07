У «Резерв+» з’явилася нова відстрочка для працівників освіти

У застосунку «Резерв+» відтепер доступний новий тип відстрочки від мобілізації — для наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів освіти. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Хто може оформити

Її можуть оформити співробітники закладів вищої, фахової передвищої та професійної освіти, а також наукових установ.

Щоб отримати відстрочку, у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) мають бути зазначені три умови:

основне місце роботи — саме в освітньому закладі;

ставка не менша за 0,75;

працівник належить до кадрової групи освітнього процесу або обіймає адміністративну посаду викладацької категорії.

Як оформити

У застосунку потрібно натиснути на три крапки на головному екрані, вибрати «Подати запит на відстрочку», а потім обрати відповідну категорію. Після розгляду користувач отримає повідомлення про результат.

У випадку, якщо працівник відповідає всім критеріям, але не може оформити відстрочку через «Резерв+», слід звернутися до закладу освіти. Там мають перевірити наявність і правильність даних у ЄДЕБО.