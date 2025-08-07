У застосунку «Резерв+» відтепер доступний новий тип відстрочки від мобілізації — для наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів освіти. Про це повідомляє Міністерство оборони України.
7 серпня 2025, 9:56
У «Резерв+» з’явилася нова відстрочка для працівників освіти
Хто може оформити
Її можуть оформити співробітники закладів вищої, фахової передвищої та професійної освіти, а також наукових установ.
Щоб отримати відстрочку, у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) мають бути зазначені три умови:
- основне місце роботи — саме в освітньому закладі;
- ставка не менша за 0,75;
- працівник належить до кадрової групи освітнього процесу або обіймає адміністративну посаду викладацької категорії.
Як оформити
У застосунку потрібно натиснути на три крапки на головному екрані, вибрати «Подати запит на відстрочку», а потім обрати відповідну категорію. Після розгляду користувач отримає повідомлення про результат.
У випадку, якщо працівник відповідає всім критеріям, але не може оформити відстрочку через «Резерв+», слід звернутися до закладу освіти. Там мають перевірити наявність і правильність даних у ЄДЕБО.
