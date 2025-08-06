НКРЕ схвалила «прості» відключення струму боржникам: що чекає на споживачів

На споживачів, які мають борги за електроенергію, чекають складні часи. 5 серпня Нацкомісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕ КП), погодила текст постанови, що спрощує відключення боржників.

«Тепер є два тижні на обговорення цієї постанови, після якої має відбутися фінальне голосування, і рішення набуде чинності», — пояснив «Мінфіну» голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Головне нововведення полягає в тому, що постачальники струму зможуть «обрізати дроти» боржникам, не чекаючи, доки ті звернуться до суду та спробують «відбитися» від прострочених платіжок.

«Зараз є пункт 7.11 Правил роздрібного ринку електроенергії, в якому йдеться: якщо споживачеві відключають електрику за порушення (невраховане споживання, недотримання умов договору, недопуск представників енергокомпанії на територію, борги тощо), але він оскаржив це рішення в суді і пред'явив відповідний документ, то отримує відтермінування від відключення на час розгляду справи.

А вже в результаті, залежно від вердикту суду, його або все ж таки відключають, або скасовують попереднє розпорядження про відключення. Але тепер із цього правила зробили виняток — вона продовжує працювати у всіх випадках, окрім наявності боргів за електроенергію", — каже Олег Попенко.

Ідею регулятора вже розкритикували в Асоціації міст України. Як зазначив її виконавчий директор Олександр Слобожан, під відключення «без суду та слідства» можуть піти водоканали, які накопичили мільярдні борги за електрику.

Хоча однією з основних причин такої величезної заборгованості є відмова регулятора підвищити тарифи на воду до економічно обґрунтованого рівня. «Тобто побутові споживачі у багатьох регіонах країни ризикують залишитися без води», — зазначив голова КП «Тепловик» Олександр Душенко.

«Мінфін» розбирався, хто піде під відключення за спрощеною схемою, і до чого це може призвести.

Боржникам влаштують «темну»

Постанова НКРЕ, погоджена на засіданні Нацкомісії 5 серпня, є дуже короткою. Фактично вона передбачає внесення лише однієї правки до пункту 7.11 розділу 7 Правил роздрібного ринку електроенергії. Її суть у тому, щоб усунути «відстрочку» від відключення на час можливого судового розгляду за фактом припинення постачання електроенергії.

«Це рішення дозволить енергокомпаніям припиняти постачання електроенергії боржникам, не беручи до уваги факту можливого судового оскарження», — уточнює Попенко. Він називає постанову НКРЕ «вкрай суперечливою» і навіть «ганебною».

"Вона фактично запроваджує «презумпцію правильності боргу», — вважає Попенко.

Оскаржувати платіжки в судах і далі можна, але — вже без світла. І навіть якщо суд врешті-решт стане на бік боржника, йому доведеться пройти складну процедуру підключення до електрики. Не кажучи вже про те, що судові розгляди можуть розтягнутися на місяці, і весь цей час позивачу доведеться жити без світла або платити за рахунками, навіть якщо він вважає їх «неправильними».

"Зрозуміло, що енергетики мають аргументацію, мовляв, у магазині вам без грошей молока чи хліба ніхто не дасть. Але й у споживачів — як побутових, так і не побутових, — теж є «своя правда», — зазначає Попенко.

Наприклад, багатьом споживачам приходять «неправильні» платіжки з вочевидь завищеними цифрами. «Мінфін» уже писав про проблему із завищеними платіжками, які отримують багато українців, зокрема, про споживача з Кременчука, який отримав рахунок за світло на 32 тисячі гривень на місяць, хоча за лічильником «спалив» електрику лише на 1,5 тисячі. Також є прецеденти, коли люди отримують подвійні платіжки.

Як зазначив на засіданні Нацкомісії представник «Укрінтеренерго» (є Постачальником останньої надії, тобто працює з споживачами, що мають борги) Олександр Мануйленко, згідно з чинним законодавством, однією з умов постачання електроенергії споживачам є відсутність простроченої заборгованості.

Але багато несумлінних споживачів користуються «лазівкою». «Коли їм надсилають повідомлення про відключення, вони відразу звертаються до суду, після чого ми повинні відкликати відключення, а вони продовжують не платити за рахунками і накопичувати борги. В результаті така заборгованість становить 3,7 млрд із загального боргу за електроенергію у 6 млрд гривень», — розповів Мануйленко.

Кого відключатимуть

В постанові НКРЕ не зазначено, яких саме споживачів торкнуться нововведення. У ній йдеться загалом про боржників. Попенко стверджує, що йдеться про всіх — і побутових, і комерційних споживачів, а також комунальні підприємства, зокрема, водоканали, які є великими клієнтами енергетиків.

«Постанова НКРЕ КП зачепить усіх споживачів без винятку — і населення, і підприємства, і комунальні структури», — стверджує він.

Водночас Мануйленко уточнив, що цього року було ухвалено декілька законодавчих актів, які мінімізують ризики відключень від електроенергії для людей та об'єктів критичної інфраструктури.

Зокрема, закон № 4213 про спрощення приєднання до електромереж на час військового стану зупинив примусове виконання рішень щодо виконавчих проваджень, що виникли з 24 лютого 2022 року до 1 вересня 2024 року. Це стосується стягнення сум індексу інфляції, інших штрафів та пені, передбачених договорами між усіма учасниками ринку електроенергії, зокрема, між ДП «Гарантований покупець» та виробниками відновлюваних джерел енергії.

А наприкінці серпня має набути чинності ухвала Кабміну № 833, згідно з якою не підлягають відключенням від електроенергії за борги «захищені споживачі» та об'єкти критичної інфраструктури, за умови, що вони відкриють спеціальні рахунки в уповноважених банках. Таким споживачам Постачальник останньої надії постачатиме електроенергію шонайменше ще 90 днів. А зі спецрахунків поступово списуватимуть борги.

Таким чином, найвразливіші споживачі будуть захищені, — вважає Мануйленко.

Втім, Попенко каже, що наявність кількох законодавчих актів на «одну тему» може лише заплутати і так складну ситуацію.

«Людям складно розібратися, що до чого, а монополісти використовуватимуть будь-яку лазівку у законодавстві на свою користь. Як це виглядатиме на практиці? Припустимо, у вас є борг за електроенергію, скажімо, платіжка, з якою ви не погоджуєтесь. Раніше ви просто йшли до суду, і на час розгляду вас ніхто не відключав.

Тепер вас спочатку відключать, а потім — робіть, що вважаєте за потрібне, — звертайтеся до судів або відкривайте спецрахунки, але вже без світла. Зрозуміло, оскільки судові розгляди можуть тривати місяцями, більшість споживачів будуть змушені заплатити борги, навіть сумнівні, адже жити без електрики дуже складно.

Після цього їм доведеться знову підключитися до електроенергії, сплативши цю процедуру (для побутових споживачів цінник — близько 1 800 гривень). І вже коли на руках буде судове рішення на вашу користь, можна буде вибивати борги з енергокомпанії, що теж може розтягнутися у часі та вимагати чимало зусиль", — стверджує Попенко.

Ризики щодо води та опалення

Окремі ризики вимальовуються для комунальних підприємств. Як заявив виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан, водоканали на сьогодні нагромадили величезні борги за електрику. Але основна причина полягає в тому, що регулятор ще з 2021 року не погоджує їм економічно обґрунтовані тарифи на воду. А з огляду на подорожчання електроенергії, реагентів, зростання зарплат, платити за рахунками водоканалам дедалі складніше.

Президент Асоціації «Укрводоканалекологія» Дмитро Новицький вважає, що ухвала НКРЕ — це фактично новий механізм легалізованого відключення критичної інфраструктури.

«Так-так, тепер водоканали чи тепловики зможуть залишити без електроенергії навіть тоді, коли суд ще не вирішив, чи є законним відключення. Схема проста: заморозили тариф (він покриває 70−75% витрат) — борги за електроенергію зростають, подаєш до суду, щоб не відключали, а тебе вже все одно відключають. Бо тепер так можна. А головне — під час війни. Коли вода, каналізація та санітарія — питання не комфорту, а виживання», — зазначив Новицький.

Зазначимо, що точна інформація щодо розміру заборгованості споживачів за комунальні послуги наразі засекречена. Але, за даними експертів, водоканали винні за електроенергію понад 13 млрд гривень. Найбільші боржники — «Вода Донбасу» (близько 5 млрд) та водоканали Харківської області (4,5 млрд). Зрозуміло, що оперативно погасити їх комунальники навряд чи зможуть.

«Щодо водоканалів — ситуація справді дуже складна. Грошей немає ні в них самих, ні в багатьох місцевих громад, які теоретично могли б їх профінансувати. У результаті багато українців ризикують залишитись без води та каналізації», — вважає Олександр Душенко.

За його словами, для тепловиків питання боргів за електроенергію стоїть менш гостро, хоча проблема також є. «Теплокомуненерго зараз стурбованіші питанням розрахунків із „Нафтогазом“ за газ. НАК масово подає до судів, які блокують рахунки підприємствам ТКЕ. У результаті ми не можемо сплачувати податки, і ризикуємо втратити статус критичності та можливість бронювати співробітників», — розповів «Мінфіну» Душенко.

Він каже, що «розбірки» за боргами, особливо напередодні нового опалювального сезону, можуть просто вкинути країну в комунальний хаос — коли і населення, і бізнес ризикують залишитися без води та опалення через те, що комунальні підприємства не в змозі оплатити рахунки постачальників ресурсу.

«А якщо підвищити тарифи, що б дозволило комунальникам розрахуватися з боргами, люди просто не зможуть їх оплачувати. Тобто виходить замкнене коло», — додав Попенко.

Не виключено, що на цьому тлі влада все ж таки зважиться на перегляд комунальних тарифів для населення. У нещодавньому інфляційному звіті Нацбанку зазначається, що до кінця 2025 року тарифи на електроенергію, газ, опалення та постачання гарячої води, що діють, не переглядатимуться.

Але вже з 2026 року очікується їхнє збільшення з метою приведення до економічно обґрунтованого рівня. Це, нібито, необхідно, з огляду на складну ситуацію в енергетиці. При цьому НБУ поки що не прогнозує, як саме можуть змінитися тарифи.