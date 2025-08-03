На початку серпня українцям не варто очікувати на різкі коливання курсів долара та євро. Валютний ринок залишатиметься відносно спокійним та прогнозованим, однак основна увага, як і раніше, буде прикута до динаміки європейської валюти. Про це розповів директор департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовой, пише РБК-Україна.
Валютний ринок на початку серпня буде стабільним, але євро залишиться у фокусі — прогноз
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Прогноз курсових діапазонів на тиждень
За прогнозом банкіра, наступного тижня (4−10 серпня) курсові коридори будуть такими:
- На міжбанку: 41,6−42 грн/долар та 48,5−49,5 грн/євро.
- На готівковому ринку: 41,6−42,2 грн/долар та 48−49,5 грн/євро.
Очікується, що середні тижневі курсові відхилення не перевищать 1−1,5%, а різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку буде мінімальною.
«Загалом, наразі можна говорити про відносний спокій: вартість долара залишається в більш-менш прогнозованих рамках і причин для різких змін немає», — вважає банкір.
Чому євро залишається в центрі уваги
Тарас Лєсовой пояснив, що вартість євро в Україні, як і раніше, буде залежати від коливань пари євро/долар на світових ринках. Чинники, що створюють розрив між курсами цих валют, залишаються актуальними: торговельна політика Дональда Трампа, відносини США з країнами БРІКС, ціни на енергоносії та загальний геополітичний неспокій.
«Поки світ перебуває в стані стресу, поточні курсові розбіжності долара і євро матимуть постійний характер. Хоча варто наголосити, що божевільного зростання котроїсь із цих валют (або ж падіння) не варто чекати», — сказав він.
Експерт радить українцям зберігати спокій та не переводити поспішно свої заощадження з однієї валюти в іншу.
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