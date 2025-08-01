Частка непрацюючих кредитів у банках наблизилася до історичного мінімуму

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 липня 2025 року скоротилася до 27%, або на 3,3 відсоткового пункту порівняно з показником на початок року. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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Зазначається, що поточна частка NPL близька до історичного мінімуму, зафіксованого станом на 1 березня 2022 року — на початок повномасштабного вторгнення росії в Україну.

У перший рік повномасштабної війни рівень дефолтів сягнув близько 20%, а частка NPL у портфелі — 39,1%. Із середини 2023 року частка NPL поступово скорочується.

Визначальним фактором скорочення частки NPL у першому півріччі 2025 року стало зростання обсягу нових кредитів ліпшої якості. Так, валовий обсяг кредитів у банківській системі за цей період зріс на 133,7 млрд грн, або на 10,3% до 1,432 трлн грн.

Частка NPL фізичних осіб за перше півріччя знизилася на 1,5 в. п. до 14,0%, бізнесу — на 3,5 в. п. до 35,5%.

Скорочення частки NPL зафіксовано в усіх групах банків:

у приватних українських банках — до 9,9%;

у банках з іноземним капіталом — до 9,5%;

у державних банках — до 38,5%.

Без урахування боргів колишніх власників Приватбанку та старих боргів державних банків частка NPL станом на 1 липня 2025 року становить 21,6% у державних банках та 16,1% — загалом у банківській системі.