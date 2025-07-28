Державний Приватбанк за перші шість місяців 2025 року отримав 34,9 млрд грн чистого прибутку, що є рекордним показником для банку. Це на 14% більше, ніж за аналогічний період минулого року, та на 17,5% перевищує результат першого півріччя 2023 року. Про це у понеділок, 28 липня, йдеться у повідомленні фінансової установи.
28 липня 2025, 19:15
Приватбанк звітує про рекордні 34,9 млрд грн прибутку за перше півріччя
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У банку пояснюють рекордні результати зростанням основних доходів: чистий процентний дохід зріс на 18%, а комісійний — на 7% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Операційний прибуток банку до вирахування резервів досяг 43 млрд грн.
Ключові показники за перше півріччя 2025 року:
- Чистий кредитний портфель банку зріс на 17,4 млрд грн і перевищив 130 млрд грн.
- Обсяг депозитів фізичних осіб збільшився на 58 млрд грн.
- Загальна сума коштів клієнтів сягнула 487 млрд грн, продемонструвавши зростання на 13% за рік.
- Крім того, за звітний період банк спрямував 97,3 млн грн на благодійні та соціальні проєкти.
Джерело: Мінфін
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