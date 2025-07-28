Приватбанк звітує про рекордні 34,9 млрд грн прибутку за перше півріччя

Державний Приватбанк за перші шість місяців 2025 року отримав 34,9 млрд грн чистого прибутку, що є рекордним показником для банку. Це на 14% більше, ніж за аналогічний період минулого року, та на 17,5% перевищує результат першого півріччя 2023 року. Про це у понеділок, 28 липня, йдеться у повідомленні фінансової установи.