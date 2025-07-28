Акція «Шанс на яблуко без гріха» завершується вже 1 серпня!
Останній шанс виграти iPhone 16 Pro Max у липневій акції від multi
Встигни подати заявку на кредит через застосунок multi — і автоматично стань учасником розіграшуiPhone 16 Pro Max 256 GB.
До завершення акції залишилися лічені дні.
Не втрать можливість отримати топовий смартфон — участь безкоштовна, а кількість заявок через застосунок збільшує шанси на виграш!
Нагадуємо, як взяти участь:
Після погодження — ти автоматично в грі! Переможця буде обрано випадково через random.org.
У разі виграшу можна відмовитись від призу на користь ЗСУ — організатор перерахує еквівалентну суму на офіційні рахунки.
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Офіційні правила акції: multi.ua/credits-promo-terms
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