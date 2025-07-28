Останній шанс виграти iPhone 16 Pro Max у липневій акції від multi

Акція «Шанс на яблуко без гріха» завершується вже 1 серпня!

Встигни подати заявку на кредит через застосунок multi — і автоматично стань учасником розіграшуiPhone 16 Pro Max 256 GB.

До завершення акції залишилися лічені дні.

Не втрать можливість отримати топовий смартфон — участь безкоштовна, а кількість заявок через застосунок збільшує шанси на виграш!

Нагадуємо, як взяти участь:

Завантаж multi для iOS або Android. Зареєструйся у застосунку. Подай заявку на кредит через multi.

Після погодження — ти автоматично в грі! Переможця буде обрано випадково через random.org.

У разі виграшу можна відмовитись від призу на користь ЗСУ — організатор перерахує еквівалентну суму на офіційні рахунки.

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Деталі акції: multi.ua/credits

Офіційні правила акції: multi.ua/credits-promo-terms