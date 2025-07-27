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27 липня 2025, 14:03

Яким буде курс долара та євро наприкінці липня — прогноз

Наступного тижня очікується відносно стабільний курс долара. Курс євро перебуватиме в стані непередбачуваності. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку.

Наступного тижня очікується відносно стабільний курс долара.
Фото: depositphotos

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Курс долара

«Як ми неодноразово зазначали, курс долара, попри підвищений попит, навряд чи істотно зміниться: адже Нацбанк реалізує механізм помірних змін — режим керованої гнучкості», — сказав він.

За його словами, поточний курс долара формуватиметься не лише на ринкових засадах, а й регулятор за нагальної потреби має змогу внести свої корективи в курс через валютні інтервенції.

Банкір прогнозує, що різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку залишатимуться мінімальними.

«Загалом можна припустити, що на 1 серпня офіційний курс долара коливатиметься в межах 41,8−42,1 гривень», — сказав він та нагадав, що на 1 січня курс був 42,02 грн/долар.

Курс євро

Щодо курсу євро, то він перебуватиме в стані непередбачуваності: його коливання можуть бути більш відчутними, аніж долара. І поточні курсові зміни передусім залежатимуть від світових торгів пари долар/євро, та пари гривня/долар в Україні, сказав Лєсовий.

«Курсова пропорція залишиться на рівні 1 євро за 1,15−1,17 долара. Це означає, що основні курсові зміни євровалюти в Україні відбуватимуться в коридорі 48,5−49,7 гривень», — сказав банкір.

Як зазначив Лєсовий, наступного тижня загальна ситуація на валютному ринку буде вельми схожою на все, що відбувалося впродовж липня.

По-перше, підвищений попит буде приборкано — на ринку діє режим «керованої гнучкості», який нормалізує будь-які розбіжності між попитом і пропозицією, по-друге, курс долара залишиться у звичних рамках, по-третє, курс євро відповідатиме світовим курсам цієї валюти, констатував банкір.

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Джерело: Мінфін
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