XYZVerse або SHIB: який токен створить більше мільйонерів до 2026 року

$XYZ відкриває статус G.O.A.T., ранні інвестори готуються до величезного ROI

XYZVerse ($XYZ) привніс абсолютно нову концепцію в нішу мемкойнів, поєднавши азарт спорту з динамічною енергією криптовалют. Цей проєкт, розроблений для затятих фанатів футболу, баскетболу, MMA та кіберспорту, є не просто черговим токеном — це зростаюча спільнота, побудована навколо пристрасті до гри.

Зі сміливою візією Greatest of All Time (G.O.A.T.), XYZVerse прагне досягти більшого, ніж звичайний мем-коін. І люди це помічають — нещодавно він отримав звання Best New Meme Project.

Що відрізняє $XYZ? Це не короткочасний тренд. Цей проект має чіткий план розвитку та віддану спільноту, орієнтовану на довгостроковий ріст.

Натхненний спортивним духом, токен $XYZ став головним претендентом на перемогу, готовим розгромити конкурентів. $XYZ на шляху до подиуму переможця, щоб стати знаком честі для тих, хто живе спортом і криптовалютою.

$XYZ вже доступний ще до виходу на ринок

Передпродаж $XYZ вже розпочався, надаючи доступ до токена за спеціальною ціною до лістингу.

Ціна запуску: $0,0001

Ціна зараз: 0,005

Наступний етап: 0,01

Остаточна ціна передпродажу: 0,02

Після передпродажу токен $XYZ буде розміщений на основних централізованих і децентралізованих біржах із цільовою ціною розміщення 0,10 долара. Якщо проект залучить достатньо капіталу для підтримки цієї оцінки, перші інвестори можуть отримати до 1000-кратного прибутку від своїх вкладень у передпродаж.

Наразі інвестовано понад 15 мільйонів доларів, що свідчить про високий інтерес ринку. Варто зазначити, що придбання токенів за нижчою ціною передпродажу дає можливість отримати вищий ROI після запуску.

Попит на $XYZ стрімко зростає, що сприяє швидкому прогресу передпродажу. Перші покупці отримують найнижчі ціни, максимізуючи свій потенційний прибуток.

Приєднуйтесь до передпродажу $XYZ зараз і спостерігайте, як ваші копійки перетворюються на мільйони!

Shiba Inu: мем-монета, що привертає увагу завдяки потужності Ethereum

Shiba Inu (SHIB) — це цифрова монета, яка з'явилася як жартівлива версія Dogecoin. Запущена в серпні 2020 року таємничим Ryoshi, SHIB працює на блокчейні Ethereum. Це дозволяє їй використовувати широкий спектр додатків Ethereum. SHIB почала свою діяльність з величезним обсягом в один квадрильйон токенів. У сміливому кроці половина з них була відправлена співзасновнику Ethereum Віталіку Бутеріну для зміцнення довіри. Бутерін пожертвував значну частину Індійському фонду допомоги Covid і спалив 40% від загального обсягу. Ці дії привернули увагу і підвищили популярність SHIB.

SHIB — це не просто мем-монета, вона має реальні функції. Вона створила ShibaSwap, місце, де користувачі можуть торгувати токенами без центрального органу управління. Планується створення платформи NFT і системи, де власники зможуть голосувати за зміни. Ці розробки дають SHIB потенціал для більш широкого використання в криптосвіті. На сьогоднішньому ринку SHIB виділяється завдяки зростаючій спільноті та розширенню інструментів. У порівнянні з іншими монетами, його зв'язок з Ethereum може зробити його більш привабливим для тих, хто цікавиться новими криптотехнологіями. Хоча ринок постійно змінюється, поєднання SHIB у веселості та функціональності може зробити його привабливим для багатьох.

Висновок

SHIB та інші токени мають потенціал, але новаторський підхід XYZVerse може створити більше мільйонерів до 2026 року.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) ви можете знайти тут:

xyzverse.io,

t.me/xyzverse