«Нафтогаз» залучив 4,7 млрд грн кредиту від «Укргазбанку» на закупівлю газу

НАК «Нафтогаз України» та державний « Укргазбанк » підписали кредитну угоду на суму 4,7 мільярда гривень. Кошти будуть спрямовані на закупівлю природного газу для підготовки до осінньо-зимового періоду 2025−2026 років. Про це у четвер, 24 липня, повідомила пресслужба компанії.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Підготовка до опалювального сезону

Як зазначив голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький, отримані кошти вже спрямовуються на закупівлю газу для наповнення підземних газосховищ, щоб забезпечити країну енергоресурсами взимку. Газ закуповуватиметься на європейських хабах.

«Це — відповідь на стратегічну потребу України у стабільному постачанні енергоресурсів на фоні війни та енергетичних ризиків», — наголосили, своєю чергою, в «Укргазбанку».

Фінансування енергетичного сектору

Це вже другий великий кредит, залучений «Нафтогазом» цього тижня. У вівторок, 23 липня, компанія отримала позику на аналогічну суму (4,7 млрд грн) від ПриватБанку. Це свідчить про скоординовану підтримку енергетичного сектору з боку державних банків.

Цікаво, що у березні 2025 року «Укргазбанк» провів ребрендинг, позиціонуючи себе як «екобанк» та лідера з фінансування проєктів у сфері відновлюваної енергетики.